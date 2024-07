video suggerito

Musetti col rovescio a una mano fa il punto più bello di Wimbledon: Djokovic può solo applaudire Lorenzo Musetti vince un punto stellare, gioca un rovescio in corsa alla Federer e trafigge Djokovic all’inizio del secondo set della semifinale di Wimbledon. Anche il serbo applaude Musetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic stanno dato vita a una partita splendida a Wimbledon. Una semifinale giocata ad altissimi livelli da entrambi i protagonisti. Djokovic in queste settimane è tornato grande, Musetti ha continuato a far vedere perle e sta giocando con grande continuità. Nel secondo set Musetti ha vinto il punto del torneo, che anche l'ex numero 1 ATP ha apprezzato e ha dimostrato di apprezzarlo facendo un grande applauso, che si è unito a quello degli spettatori di Wimbledon estasiati dal colpo dell'italiano.

Djokovic-Musetti è una splendida semifinale di Wimbledon

Il miglior Djokovic del 2024 si sta vedendo in questa edizione di Wimbledon, Musetti non è da meno. Il serbo nel primo set nei momenti importanti fa il suo ed è 6-4. Nel secondo il tennista toscano sciorina un tennis di una bellezza estrema, Djokovic soffre, va sotto di un break, ma non si scompone e non lo fa nemmeno nel quarto gioco. Sul 2-1 40-15 in favore di Musetti i due tennisti danno vita a un punto lungo e bello, l'ex numero 1 mette alle corde il talentuoso italiano che però ne esce da campionissimo, e viene celebrato anche dall'account ufficiale di Wimbledon, per un punto fantastico e un rovescio vincente in corsa alla Federer.

Il punto più bello di Wimbledon 2024 lo vince Musetti

Djokovic prova a comandare dal fondo, e per farlo cerca di spingere l'avversario fuori dal campo, lo mette quasi all'esterno, con lo scopo di chiudere con una relativa comodità il punto. Djokovic martella, spinge e mette realmente nell'angolo Musetti, che ne esce in modo meraviglioso, con un rovescio giocato da una posizione impossibile e con il corpo totalmente all'indietro, il passante che ne viene fuori è favoloso. Applausi scroscianti del pubblico che poi gli regala un'ovazione. Tra chi applaude c'è anche Djokovic, che rende merito al suo avversario con un gesto da grande sportivo.