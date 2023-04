Strepitoso Musetti a Montecarlo, batte il numero uno Djokovic e si regala i quarti contro Sinner Musetti batte Djokovic nella partita degli ottavi di finale del Montecarlo Masters 1000. Impresa del carrarino che ora giocherà ai quarti contro Sinner per un derby tutto italiano.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti si è preso la scena a Montecarlo battendo Novak Djokovic in una partita infinita. Impresa del tennista italiano che si è qualificato ai quarti di finale dove ora in uno storico derby affronterà Jannik Sinner, reduce dalla rimonta vincente contro Hurkacz.

4-6, 7-5, 6-4 per Musetti bravo a rialzare la testa dopo essere stato a due game dal tracollo. Dopo Berrettini ritiratosi per un infortunio prima del match contro Rune dunque, due italiani approdano ai quarti con la certezza di avere un nostro connazionale in semifinale. Appuntamento a domani venerdì 14 aprile per Sinner-Musetti in programma non prima delle 16:30.

Contro Musetti, Djokovic ha iniziato il suo match senza rischiare eccessivamente confermandosi un muro da fondo. Troppo leggero invece l’azzurro che è stato tradito dal servizio: i due break piazzati al serbo non gli sono serviti a molto, visto che Nole alla risposta si è confermato implacabile. 6-4 e primo set in cassaforte per il giocatore capace di vincere 22 Slam.

La sensazione è che l'azzurro non abbia spinto più del dovuto tradito anche dalla pressione, lasciando l'iniziativa al suo avversario che ha sfruttato tutto, nonostante qualche errore di troppo, e anche un po' di nervosismo.

La musica non è cambiata inizialmente nel secondo parziale, anche se Lorenzo Musetti ha aumentato l'aggressività in risposta. La girandola di break è andata avanti (6 consecutivi), fino a quando Djokovic non è riuscito ad allungare 4-2. Una situazione che sembrava un'ipoteca sul match, anche alla luce dell'atteggiamento di un Musetti che ha iniziato a lamentarsi del suo gioco a più riprese con il suo angolo.

E invece il match folle è proseguito con altri servizi strappati, e con Musetti che si è portato sul 5-4 a due punti dal set sul servizio. Nulla di fatto e 5-5, in una sfida letteralmente senza punti di riferimento e impronosticabile. Infatti Lorenzo ha subito riottenuto il break, portandosi nuovamente avanti 6-5 con Djokovic letteralmente furioso e capace di distruggere una racchetta. Questa volta nessuna sorpresa e servizio portato a casa dal tennista italiano che ha vinto 7-5, rimandando il discorso al terzo parziale.

Terzo parziale che si è aperto con la sospensione di circa un'ora per la pioggia, con i due giocatori che rientrati negli spogliatoi hanno trovato il modo di riorganizzare le idee. E infatti alla ripresa si è visto un tennis di livello più alto, con un Musetti molto più in palla. E infatti Lorenzo è riuscito a portare a casa, quella che è senza dubbio la vittoria più prestigiosa della sua carriera, chiudendo 6-4. E ora l'Italia del tennis è già sicura di avere un tennista italiano in semifinale. Uno tra Sinner e Musetti.