Musetti-Fritz in diretta oggi ai quarti del torneo di Wimbledon 2024: risultato live e gli aggiornamenti in tempo reale.

Musetti gioca contro Fritz nei quarti di finale di Wimbledon. Il match è iniziato e viene trasmesso in TV in esclusiva su Sky con diretta streaming su Sky GO e Now. In palio la semifinale contro Djokovic che ha superato senza giocare De Minaur, costretto al ritiro per infortunio. Musetti è l'unico italiano in gioco nel tabellone maschile, dopo l'eliminazione di Sinner contro Medvedev.

16:44 Musetti-Fritz 2-4 Lorenzo in difficoltà, rischia di finire sul 5-1. Bravo comunque a restare in partita portandosi sul 2-4. Un break di vantaggio per l'americano. A cura di Marco Beltrami 16:35 Il primo break è di Fritz: partenza in salita per Musetti Brutto game al servizio di Musetti, che cede il passo a Fritz. L'americano concede pochissimo all'avversario italiano, e si porta sul 3-1. Un po' timido l'azzurro. A cura di Marco Beltrami 16:27 Musetti-Fritz 1-1 Musetti molto bene al servizio. Mantiene il suo primo game in battuta a zero, chiudendo con una bella palla corta. A cura di Marco Beltrami 16:23 Musetti-Fritz 0-1 Subito un game lunghissimo, Fritz salva due palle break e si porta sull'1-0. A cura di Marco Beltrami 16:16 Inizia la partita tra Musetti e Fritz Tutto è pronto sul centrale di Wimbledon per i quarti di finale di Wimbledon, tra Musetti e Fritz. Si tratta del primo quarto di finale Slam per il tennista italiano. Al servizio il giocatore statunitense. A cura di Marco Beltrami 16:12 Il tabellone di Wimbledon 2024: Sinner fuori, Alcaraz-Medvedev in semifinale Il tabellone è già definito dall'altra parte, la superiore. Dopo l'eliminazione di Sinner, Medvedev sfiderà il campione in carica Alcaraz che ha superato dal suo canto Paul. Si tratta di una sfida molto dura, una finale anticipata. A cura di Marco Beltrami 16:05 In palio la semifinale contro Djokovic Musetti e Fritz conoscono già il nome del prossimo avversario. Infatti Novak Djokovic ha già conquistato la semifinale di Wimbledon, senza nemmeno scendere in campo. Quello che sarebbe dovuto essere il suo avversario, ovvero De Minaur, si è ritirato senza giocare a causa di un brutto infortunio dopo il match degli ottavi. A cura di Marco Beltrami 16:02 Musetti-Fritz, i precedenti Sinner e Fritz si sono già affrontati tre volte in carriera, l’ultima a Montecarlo dove è arrivata l’unica vittoria dell’italiano con un doppio 6-4. Prima due successi dell’americano, uno in Davis, e uno al primo turno di Wimbledon nel 2022. Era un altro Musetti. A cura di Marco Beltrami 15:59 Dove vedere Musetti-Djokovic oggi a Wimbledon in TV e streaming Dove vedere Musetti-Fritz in diretta TV? La partita sarà trasmessa su Sky su uno dei canali dedicati, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Un servizio riservato agli abbonati, come quello in streaming su Sky Go e NOW. Nessuna trasmissione in chiaro del match. A cura di Marco Beltrami