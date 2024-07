video suggerito

Wimbledon 2024, il programma di oggi e orari: dove vedere Musetti-Mpetshi Perricard e Djokovic-Rune Il programma di oggi a Wimbledon vede in campo Musetti contro Mpetshi Perricard. Giocheranno anche Paolini ed Errani con il big match tra Djokovic e Rune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Le partite di oggi a Wimbledon vedono impegnato solo Lorenzo Musetti nel tabellone maschile. Il tennista di Carrara reduce dalla vittoria su Comesana proverà a raggiungere i quarti come Jannik Sinner, sfidando Mpetshi Perricard che proviene dalle qualificazioni nella sfida in programma alle 12. Una sfida non semplice. In campo anche Errani e Paolini contro Gauff-Pedula, non prima delle 14. Attesa anche per la super sfida tra Djokovic e Rune non prima delle 18.

Wimbledon 2024, italiani in campo e programma di oggi

Musetti-Mpetshi Perricard – ore 12

Errani/Paolini-Gauff/Pegula – non prima delle 14

A che ora gioca Musetti-Mpetshi Perricard oggi a Wimbledon: orario e programma

La partita tra Musetti e Mpetshi Perricard è in programma oggi lunedì 8 luglio alle ore 12. Il match non slitterà in termini di orario perché si giocherà sul campo 2 e non sono previsti match precedenti su quell'impianto. L'unica incognita potrebbe essere legato alla pioggia, visto che il campo del match non ha copertura.

Dove vedere Djokovic-Rune oggi a Wimbledon in TV e streaming

Djokovic-Rune è in programma oggi sul campo centrale di Wimbledon come terzo match. La sfida dovrebbe iniziare non prima delle 18, con il rischio concreto di slittamenti in caso di ritardo delle partite precedenti. Djokovic-Rune si potrà vedere in TV su Sky che detiene i diritti TV in esclusiva, con streaming su Sky GO. Possibile comprare il biglietto dell'evento su NOW, piattaforma live on-demand.