Berrettini si ritira dal torneo di Montecarlo, annuncio sofferto: “Non so da dove iniziare” Matteo Berrettini ha annunciato il ritiro dall’ATP Montecarlo. Doveva sfidare Rune agli ottavi di finale.

A cura di Alessio Pediglieri

Matteo Berrettini non ce la fa e così a poche ore dal match che l'avrebbe visto opposto a Rune, il tennista romano ha dovuto annunciare il proprio ritiro dal torneo di Montecarlo. "Non so da dove iniziare…. Stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere…. questa è difficile. Sono molto triste di annunciare che oggi non potrò giocare la mia partita a Montecarlo".

Così Matteo Berrettini ha annunciato il proprio forfeit dal torneo dove avrebbe dovuto giocarsi l'accesso ai quarti di finale contro il danese Holeg Rune numero 9 della classifica ATP. "Ho sentito un po' di dolore nei miei obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato notevolmente durante la notte" ha continuato a spiegare Berrettini sul proprio profilo Instagram. "Dopo essersi consultati con la mia equipe medica abbiamo deciso di fare una risonanza magnetica questa mattina. Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il sostegno. Significa tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili"

L'ennesimo problema fisico per Matteo Berrettini e così anche il Master 1000 di Montecarlo si trasforma in una chimera. A fermare il tennista romano ancora una volta sono stati i fastidi agli addominali obliqui che lo stanno tormentando da tempo. Anche nel match di mercoledì sera Berrettini aveva accusato un dolore che era sembrato però sopportabile permettendogli di concludere la partita anche grazie all'assunzione di un antinfiammatorio.

Rientrato in campo, infatti, dopo aver perso malamente il 1° set, Berrettini contro Cerundolo aveva dato fondo a tutte le proprie riserve strappando un successo al terzo set (7-5, 6-7, 6-4). Un match ovviamente condizionato dai dolori, ma che aveva permesso comunque di accedere agli ottavi di finale. Poi nella notte l'aggravarsi delle condizioni fisiche e la notizia del ritiro ufficiale.