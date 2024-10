video suggerito

Inter in emergenza a centrocampo dopo l’infortunio di Calhanoglu: tra una settimana c’è la Juve Tra una settimana l’Inter ospiterà la Juve per il derby d’Italia che vale la corsa Scudetto ma a centrocampo c’è un vuoto da colmare: la situazione infortuni in casa nerazzurra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi sono gli ultimi due giocatori dell'Inter costretti a passare per l'infermeria in questa stagione. La partita contro la Roma ha privato Simone Inzaghi di due titolari fondamentali, in un periodo in cui ci saranno tante partite impegnative per la sua squadra in tutte le competizioni: la panchina offre alternative per tamponare, ma l'emergenza soprattutto a centrocampo è dietro l'angolo dato che ai box ci sono anche Zielinksi e Asllani. Champions League e big match in campionato danno vita a un calendario molto complicato che i nerazzurri dovranno affrontare con un reparto a mezzo servizio.

Emergenza infortuni a centrocampo

La batosta di Calhanoglu è arrivata inaspettata e ha lasciato in confusione Inzaghi che ha vissuto qualche minuto di agitazione in panchina. È stato lui ad accompagnare il turco al suo posto al momento dell'uscita dal campo per scambiare due parole sul problema muscolare che lo ha costretto al cambio dopo 12 minuti contro la Roma. Al suo posto è entrato Frattesi, un ricambio di un certo livello, ma la notizia è che l'Inter rischia di perdere il suo titolarissimo a una settimana dal derby d'Italia contro la Juve.

Ovviamente non è solo il numero 20 a preoccupare, dato che il suo infortunio si incastra in un quadro già bello intricato: dopo la sosta per le nazionali i nerazzurri hanno perso Zielinksi per un'elongazione e Asslani per un problema al ginocchio, ai quali come se non bastasse ieri sera si è aggiunto anche Acerbi con un fastidio al flessore. Anche per Calhanoglu si parla di un infortunio muscolare, all'adduttore, che condizionerà sicuramente la sua presenza in Champions League contro lo Young Boys.

Preoccupazioni in vista della Juve

Soluzioni per tamponare in Europa ci sono, ma il vero pallino di Inzaghi è il derby d'Italia contro la Juventus di domenica prossima a San Siro. La partita è sentitissima e ovviamente vale una fetta della lotta per lo Scudetto che in questa stagione procede serratissima, punto a punto. Fallire un'occasione del genere sarebbe spiacevole ma l'allenatore teme di doversi presentare all'appuntamento con il centrocampo a mezzo servizio. Gli esami di oggi diranno di più sulle condizioni di Calhanoglu che in realtà potrebbero non essere tragiche: secondo Inzaghi il suo giocatore è stato bravo a fermarsi per tempo, scongiurando guai ben peggiori, e potrebbe riuscire a recuperare giusto in tempo per prendersi una maglia da titolare contro il bianconeri.