Calhanoglu via dall'Inter ma alle condizioni dei nerazzurri: c'è una possibilità che possa restare L'Inter detta le condizioni per cedere eventualmente Hakan Calhanoglu altrove. Il club nerazzurro ha stabilito il prezzo e un tempo massimo per presentare l'offerta altrimenti il turco sarà tolto dal mercato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Hakan Calhanoglu avrebbe da tempo espresso il desiderio di tornare in Turchia. Il Galatasaray ci sta facendo più di un pensiero per cercare di riportare in patria uno dei giocatori più talentuosi del calcio turco. Strapparlo all'Inter però non sembra affatto facile. Ciò che è accaduto dopo il Mondiale per Club con lo sfogo in diretta di Lautaro Martinez e quello del presidente Beppe Marotta di certo ha peggiorato la situazione. La cessione sembra vicina ma l'Inter non vuole per niente svendere il giocatore arrivato qualche anno fa a parametro zero dal Milan.

Secondo quanto riferisce Sky infatti nella giornata di oggi ci sarebbe stata una riunione della dirigenza con Chivu a Milano per decidere il futuro di alcuni calciatori. Tra questi c'era chiaramente lo stesso Calhanoglu. In tal senso la situazione relativa al turco è stata analizzata al meglio e si è giunti alla conclusione che il centrocampista non andrà via dall'Inter per meno di 30 milioni di euro. Un messaggio a distanza al Galatasaray ma anche una situazione necessaria affinché l'Inter possa programmare il mercato. Se infatti il turco dovesse iniziare il ritiro potrebbe anche restare.

Calhanoglu con la maglia dell’Inter.

Qualora infatti, dopo la convocazione di Chivu, Calhanoglu dovesse iniziare il raduno con i nerazzurri, allora il giocatore sarà tolto dal mercato. Sarebbe stata questa la decisione presa dall'Inter con Chivu che in primis si sarebbe posto come obiettivo quello di ricucire lo strappo con il calciatore. Non sarà facile, ma neanche così impossibile e per questo la condizione stabilita dai nerazzurri sembra essere un primo passo. Ma bisognerà fare i conti con la ferma volontà di Calha e della sua famiglia di voler tornare in Turchia.

La mossa dell'Inter per il futuro di Calhanoglu

Per i nerazzurri Calhanoglu è chiaramente un giocatore fondamentale protagonista dello Scudetto vinto con Simone Inzaghi in panchine e degli altri traguardi positivi raggiunti in questi anni in nerazzurro. Salvo sorprese dell’ultima ora, la volontà è quella di continuare insieme con l'Inter che in questo modo fa un importante assist al giocatore per fargli capire in un certo senso la propria fiducia. La palla passa ora al Gala e alle altre squadre che vorranno prendere Calhanoglu presentare un'offerta non inferiore a 30 milioni.