video suggerito

Calhanoglu ha fatto una richiesta precisa all’Inter, vuole essere ceduto: “Fatemi ritornare a casa” Le strade tra Hakan Calhanoglu e l’Inter sono pronte a dividersi. Dopo il rientro in Italia dall’America per infortunio, il centrocampista avrebbe incontrato i vertici nerazzurri esprimendo la sua convinzione di ritornare in Turchia dove ad attenderlo ci sarebbe il Galatasaray. Dopo 4 anni, si chiude così l’avventura all’Inter con cui ha giocato la sua ultima partita nell’umiliante finale di Champions. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hakan Calhanoglu ha detto stop: dopo quattro anni all'Inter, il centrocampista nazionale turco ha rotto gli indugi e fatto una richiesta ben precisa alla dirigenza nerazzurra. Non ha più intenzione di procedere con il proprio cammino a Milano e – secondo i principali media turchi – avrebbe già detto al presidente Marotta e non solo di avere le idee chiare: "Ho dato tutto, fatemi ritornare a casa".

Calhanoglu pronto a lasciare l'Inter dopo la finale umiliante di Champions

Un sussurro che è diventata una voce che, a sua volta, ora si è trasformata in grido: Calhanoglu ritiene conclusa la sua avventura all'Inter e poco conta se la finale umiliante del 31 maggio contro il PSG in Champions sarà ricordata come la sua ultima partita con i colori nerazzurri. Un epilogo poco edificante per un giocatore che aveva destato clamore per il suo passaggio dalla Milano rossonera a quella interista dove poi pian piano è diventato la chiesa al centro del villaggio di Simone Inzaghi, conquistando Scudetto, Coppe Italia e Supercoppa.

Le voci dell'addio dopo il rientro di Calhanoglu a Milano

Il gossip – che pare avere fondamenta solide – arriva a pochi giorni dal rientro alla base di Calhanoglu, inutilizzato da Chivu al Mondiale per Club per un infortunio che è parso più serio del solito e che avrebbe comunque costretto il centrocampista a restare in disparte in tribuna. Così, insieme ad altri tre acciaccati, la decisione unanime di rientrare anzitempo in Italia per curarsi e guarire in vista della prossima stagione. Che, stando ai rumors, Calhanoglu non affronterà in nerazzurro ma in Turchia, in Super Lig dove ad attenderlo ci sarebbe a braccia aperte il Galatasaray.

Galatasaray pronto a ingaggiare Calhanoglu, l'Inter chiede 35 milioni

Di fronte al pressing del club campione di Turchia che lo sta cercando da settimane con convinzione a tal punto da aver messo sul piatto la possibilità di trattare con l'Inter – che chiede 35 milioni – Calhanoglu avrebbe proprio approfittato del rientro ad Appiano per incontrare la dirigenza nerazzurra ed esprimere il proprio desiderio: "Ho dato tutto, dopo 4 anni fatemi ritornare a casa" avrebbe detto il giocatore stando alle ricostruzioni dei principali media turchi. Tutto prima di volare a Instanbul, dove attualmente si trova. Ma non per una fuga e un addio improvvisi, bensì per assistere ad un matrimonio che potrebbe trasformarsi in occasione eccellente per incontrare anche i vertici del Galatasaray e permettere di accelerare al massimo ciò che oramai appare sempre più come un ineluttabile destino.