Calhanoglu al Galatasaray, cosa succede: spiega tutto nel messaggio vocale a un giornalista turco Hakan Calhanoglu avrebbe espresso la volontà di andare al Galatasaray lasciando l'Inter. Un giornalista turco rivela il contenuto di un messaggio vocale ricevuto dal centrocampista: "Voglio il Galatasaray".

A cura di Fabrizio Rinelli

Hakan Calhanoglu potrebbe dire addio all'Inter. Arrivato dal Milan a parametro zero nel 2021, il centrocampista nerazzurro è stato sicuramente uno dei grandi colpi di mercato targati Beppe Marotta. Con Simone Inzaghi il turco è stato protagonista del progetto nerazzurro che ha portato la squadra dell'attuale allenatore dell'Al Hilal a raggiungere due finali di Champions League. A 31 anni però e con lo stesso tecnico piacentino volato in Arabia, la sua permanenza all'Inter non sarebbe più così certa. Sullo sfondo c'è il Galatasaray pronto a riportare in patria il fantasista già durante il Mondiale per Club chiudendo l'affare a torneo in corso e definendo poi ufficialmente l'affare al termine della competizione con l'apertura del calciomercato estivo. Il Galatasaray, che punta al successo in Europa nella nuova stagione, ha fatto già registrare l'ennesimo acquisto importante con l'arrivo di Leroy Sané.

E così i giallorossi hanno inserito nella loro lista mercato anche la stella della nazionale Çalhanoglu nel loro centrocampo. Il manager del giocatore, Gordon Stipic, pare sia pronto a raggiungere presto Istanbul per incontrare la dirigenza del Galatasaray per discutere la proposta. Le trattative tra le parti potrebbero dunque iniziare a breve ma ci sarà da fare i conti con l'Inter pronta a chiudere il giusto prezzo per il turco. Intanto il giocatore avrebbe confermato la sua volontà a Serhat Akın, giornalista turco, il quale in un'intervista ha dichiarato: "Se è qualcosa che può arrivare al cuore della gente, allora lo dico. Hakan è come un fratello per me. Un giorno, dopo che gli abbiamo scritto, mi ha mandato un messaggio vocale".

Calhanoglu durante il ritiro della Turchia.

Il messaggio vocale inviato da Calhanoglu al giornalista turco

Nell'audio Calhanoglu avrebbe rivelato la sua forte volontà di volare pagina: "Da lui erano le otto e mezza del mattino. Sta ancora facendo delle terapie e non è certo se potrà giocare oppure no. In questo momento è in ritiro. E mi ha detto chiaramente: ‘Siamo in contatto con il Galatasaray. Il Galatasaray mi vuole e anch’io voglio il Galatasaray'. Questo è tutto quello che posso dire".

La posizione dell'Inter in merito alla trattativa tra Calhanoglu e Galatasaray

Secondo ‘Fanatik' l'Inter chiede per Hakan una cifra pari a 30 milioni di euro per cui l'esperto centrocampista starebbe facendo pressioni sul suo club affinché abbassi la cifra. Non è chiaro se i nerazzurri apriranno a un eventuale trasferimento del giocatore in Turchia in assenze di alternative in questo momento, ma il Galatasaray ci proverà pur di riportare il giocatore in Turchia. Il centrocampista, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027 a 6,5 milioni di euro netti a stagione, sarebbe pronto a fare uno sforzo economico pur di agevolare il trasferimento.

Calhanoglu con la maglia dell'Inter.

Attualmente non sono arrivate conferme o smentite da parte della società che nel frattempo è concentrata sull'esito del Mondiale per Club che a breve vedrà l'esordio della squadra nerazzurra. In questo momento, specie con l'insediamento del nuovo tecnico Chivu, non si vuole creare altri scossoni. Il Galatasaray però c'è e nel frattempo starebbe anche pensando di ingaggiare Gundogan del Manchester City in modo da immaginare già un centrocampo di tutto rispetto per la prossima stagione. Si sta valutando l'ipotesi di un contratto biennale con il 34enne.