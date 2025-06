video suggerito

L'Inter perde Calhanoglu per infortunio al Mondiale per Club: cos'è successo al centrocampista Hakan Calhanoglu si è infortunato durante il ritiro dell'Inter al Mondiale per Club a poche ora dalla sfida decisiva col River Plate. Il centrocampista turco salterà la partita con gli argentini.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter perde Hakan Calhanoglu in vista di quella che si può definire la partita più importante fino a questo momento per i nerazzurri al Mondiale per Club. A poche ore dal calcio d'inizio della sfida contro il River Plate, il centrocampista turco ha subito l'ennesimo infortunio muscolare della stagione, il quinto per l'esattezza. L'Inter attraverso il suo sito ufficiale ha reso note le condizioni del giocatore: " Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra".

