Napoli in Champions, Roma terza dopo il derby, psicodramma Juventus: la nuova classifica in Serie A

Il Napoli è ufficialmente in Champions League vincendo a Pisa. La Roma fa suo il derby e si prende il terzo posto a quota 70 insieme al Milan. Crolla la Juventus, sconfitta contro la Fiorentina e raggiunta dal Como.

Il Napoli blinda la Champions League andando a vincere a Pisa e chiudendo i giochi nella prima mezz'ora di gioco. Antonio Conte raggiunge così la matematica certezza con un turno d'anticipo, potendo festeggiare l'obiettivo davanti al proprio pubblico nell'ultima giornata di campionato. Vince anche il Como che fino all'ultima giornata si tiene in quota altissima creando scompiglio tra le altre favorite per un posto al sole nella coppa più prestigiosa. Sorride anche la Roma che fa suo il derby contro la Lazio e vola a 70 punti, in terza posizione grazie ai gol di Mancini che si inventa goleador nel giorno più importante.

Bene anche il Milan che riesce ad avere la meglio sul Genoa a Marassi, grazie al rigore segnato nella ripresa da Nkunku che vale tre punti pesantissimi che spingono i rossoneri a braccetto con la Roma a quota 70. Male, malissimo invece la Juventus che in casa paga pegno contro la Fiorentina. Decisivo Ndour nel primo tempo ma soprattutto, ancora una volta il VAR che toglie il pareggio a Vlahovic nella ripresa prima del raddoppio su splendida idea di Mandragora che si inventa un capolavoro assoluto.

Il Napoli è in Champions League con un turno d’anticipo

La situazione per la corsa Champions dopo i risultati di oggi

La classifica è delineata forse anche in modo decisivo a solo 90 minuti dalla conclusione del campionato. Il Napoli è oramai matematicamente in Champions League, grazie al successo di Pisa. Milan e Roma volano a quota 70 in terza e quarta posizione, con un bel jolly da giocarsi all'ultimo turno. Sale anche il Como a quota 68 e aggancia la Juventus che resta inchiodata agli stessi punti che sanno di condanna.

I risultati

Como-Parma 1-0 (58′ Moreno)

Genoa-Milan 1-2 (48′ Nkunku, 81′ Athekame, 87′ Vasquez)

Juventus-Fiorentina 0-2 (34′ Ndour, 83′ Mandragora)

Pisa-Napoli 0-3 (21′ McTominay, 27′ Rrahmani, 92′ Hojlund)

Roma-Lazio 2-0 (41′ e 66′ Mancini)

La classifica

Inter 85 (una gara in meno)

Napoli 73 (Champions League ufficiale)

Milan 70

Roma 70

Como 68

Juventus 68