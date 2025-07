video suggerito

Calhanoglu resterà all'Inter: non ci sono le condizioni per avviare l'affare col Galatasaray Hakan Calhanoglu rischia di restare all'Inter dopo il caos con parte dello spogliatoio nerazzurro. Non ci sono le condizioni per dare il via all'affare col Galatasaray dopo l'incontro a Milano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Hakan Calhanoglu potrebbe seriamente restare all'Inter. Al momento la realtà sembra essere proprio questa visto che l'incontro tra il Galatasaray e i nerazzurri che si è tenuto a Milano nella giornata di oggi ha dato esito negativo. Il centrocampista ex Milan era fortemente interessato alla proposta del club di Istanbul e soprattutto desideroso di tornare in Turchia tanto da far scoppiare la polemiche nello spogliatoio dell'Inter durante il Mondiale per Club culminata con lo sfogo pubblico di Lautaro Martinez e Beppe Marotta.

Le foto sui social e non solo hanno reso sempre più chiaro il quadro della situazione. Ma l'Inter, mai contraria a far partire il giocatore, ha posto sin da subito condizioni ben precise per non svendere Calhanoglu e lasciarlo partire per non meno di 30 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Sky Sport l'incontro di oggi non ha portato a nessun accordo tra le parti perché l'Inter ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per portare avanti la trattativa. Calhanoglu resterà così all'Inter e rischia di partire per il ritiro con la squadra di Chivu.

Calhanoglu festeggia con la maglia dell’Inter.

La posizione dell’Inter era stata chiara fin da subito: Calhanoglu non si sarebbe mosso per meno di 30 milioni di euro. Inoltre, l’intenzione dei nerazzurri era quella di togliere il turco dal mercato se non fosse partito prima dell’inizio del ritiro precampionato. Alla fine, la svolta col Galatasaray è arrivata in tempi molto più brevi. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il club turco avrebbe offerto all'Inter per Calhanoglu una cifra inferiore a 10 milioni di euro che ha fatto saltare l'affare.

Calhanoglu potrebbe partire con l'Inter in ritiro dopo l'affare saltato col Galatasaray

L’incontro cordiale col Galatasaray, col vice presidente Abdullah Kavukçu che si era recato a Milano in prima persona, ha dunque avuto esito negativo e per i nerazzurri non ci sono le condizioni per portare avanti questa trattativa. A questo punto non è da escludere nulla nemmeno che Calhanoglu possa partire con l'Inter per il raduno che si terrà al BPER Training Centre nella mattina di sabato 26 luglio per la ripresa degli allenamenti. I nerazzurri inizieranno così l'avvicinamento alla stagione 2025/26 con il ritiro al Centro Sportivo di Appiano Gentile.