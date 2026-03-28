“Bastoni al Barcellona”, in Spagna ne sono certi: le mosse dell’Inter per rivoluzionare la difesa

Secondo Marca, Alessandro Bastoni avrebbe detto sì al Barcellona, che girerebbe a sua volta circa 70 milioni all’Inter. Tutto corretto, ma manca l’ok nerazzurro, col club che prima pensa a vincere lo scudetto e poi a valutare eventuali richieste concrete. Che potrebbero portare ad una rivoluzione in difesa.

Nel silenzio per la pausa per le Nazionali, dalla Spagna si è alzato violentemente una voce che ha fatto più che semplice rumore: Alessandro Bastoni ha detto sì al Barcellona, aprendo di fatto alla clamorosa trattativa di mercato che vede l'Inter dover rinunciare ad uno dei suoi titolarissimi. Una notizia che circolava da tempo e che per i quotidiani iberici avrebbe preso forma proprio approfittando del break: a conferma, un articolo di uno dei più autorevoli giornali sportivi, Marca, che entra anche nei particolari di una trattativa che appare già delineata. Mancando però di un elemento fondamentale: il via libera dell'Inter e le mosse nerazzurre per rivoluzionare la difesa.

In attesa di capire se lo scudetto 2026 finirà davvero nelle mani nerazzurre e potrà essere alzato da Chivu e dai suoi giocatori, l'Inter è entrato nel vortice dei rumor di mercato in vista della prossima estate, riaprendo le porte all'eventuale cessione di un big per rendere sostenibile una successiva serie di acquisti per ridare smalto e qualità alla squadra, mantenendola ai vertici.

La prima pagina di Marca, sul sito online del 28 marzo 2026: Bastoni ha detto sì al Barcellona

Il nome caldo è quello di Alessandro Bastoni, perno nerazzurro e della Nazionale italiana, finito in vetta alla lista dei giocatori che Deco, il direttore sportivo del Barcellona, che avrebbe confermato la volontà assoluta di ingaggiare il 26enne difensore. A conferma di tutto ciò, è scesa in campo anche la stampa spagnola con il più quotato quotidiano sportivo nazionale, Marca che annovera diversi particolari: Bastoni avrebbe già acconsentito al trasferimento e si sarebbe già stabilito anche il prezzo del cartellino (attorno ai 70 milioni).

Perché Bastoni potrebbe lasciare davvero l'Inter: la rivoluzione in difesa

Una notizia che ha suscitato non poco clamore ma che manca di un elemento fondamentale, la sponda Inter. Il club nerazzurro non commenta ufficialmente, ma la storia recente del calciomercato nerazzurro non esclude a priori la cessione di uno dei suoi big. Perché Alessandro Bastoni lo è indiscutibilmente sia per le prestazioni in campo sia per il valore del cartellino e visto il reale interesse del Barcellona, si potrebbe scatenare un effetto a catena, considerando anche il monitoraggio che i nerazzurri stanno compiendo sull'intero reparto difensivo attuale.

Alessandro Bastoni, all’Inter dal 2017 con oltre 290 presenze in nerazzurro

Bastoni potrebbe davvero lasciare l'Inter, insieme ad altri compagni che sono in vista di un addio: da Acerbi e De Vrij, corteggiati da tempo da Inzaghi in Arabia, a Sommer e Dumfries. Una rivoluzione quasi totale che vedrebbe l'udinese Solet e il neroverde del Sassuolo Muharemovic, entrambi valutati una ventina di milioni, in prima fila come alternative a Bastoni. Ma prima c'è uno scudetto da vincere, poi un mercato e richieste da valutare.