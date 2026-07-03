Un tifoso inglese scompare andando ai Mondiali: lo ritrovano in un bar di Barcellona dopo 10 giorni

Michael Hewitt aveva perso telefono e biglietti durante uno scalo in Spagna, rinunciando al viaggio negli Stati Uniti. La famiglia lo cercava ovunque, ma lui seguiva serenamente le partite dell’Inghilterra nei bar di Barcellona.

Michael Hewitt, tifoso inglese di 65 anni di cui non si avevano più notizie e ritrovato a Barcellona.

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Doveva essere il viaggio della vita: un volo verso gli Stati Uniti per seguire l'Inghilterra ai Mondiali 2026. Invece, per dieci giorni, Michael Hewitt, 65 anni, è diventato un uomo scomparso, cercato dalla famiglia e dalle autorità britanniche, mentre lui, inconsapevole di tutto, continuava a guardare le partite… comodamente seduto nei bar di Barcellona.

L'avventura ha preso una piega inaspettata durante lo scalo nella città catalana. Poco dopo l'arrivo, Michael ha smarrito il telefono cellulare, sul quale aveva salvato i biglietti aerei e tutte le informazioni necessarie per proseguire il viaggio verso gli Stati Uniti. Senza la possibilità di recuperare i documenti di viaggio e senza ricordare a memoria i numeri dei familiari, ha deciso di rinunciare alla trasferta oltreoceano.

Il pre–match di Inghilterra–Ghana.

Convinto di non avere alcun problema, visto che conservava ancora passaporto, denaro e carte di credito, il tifoso inglese ha scelto semplicemente di fermarsi a Barcellona. Lì ha trascorso le giornate seguendo il cammino dell'Inghilterra ai Mondiali nei locali della città, completamente ignaro del fatto che nel frattempo parenti e amici avessero denunciato la sua scomparsa e che fosse stata avviata una ricerca anche con il coinvolgimento del Ministero degli Esteri britannico.

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A raccontare tutta la storia è il giornale britannico The Telegraph.

Scompare mentre va ai Mondiali, era in un bar di Barcellona a tifare Inghilterra: la storia a lieto fine di Michael Hewitt

A svelare l'accaduto è stato il fratello Gary, spiegando che Michael aveva perso il telefono appena arrivato in Spagna e non ricordava nessun numero di telefono. Inoltre, non aveva mai pensato di rivolgersi all'ambasciata perché, avendo ancora con sé documenti e soldi, non riteneva di trovarsi in una situazione di emergenza.

La svolta è arrivata grazie ai pagamenti effettuati con la carta di credito. L'ambasciata britannica è riuscita a risalire all'hotel in cui alloggiava, permettendo così di rintracciarlo e metterlo finalmente in contatto con la famiglia.

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L'annuncio del lieto fine è arrivato direttamente dai parenti attraverso i social: "Notizia fantastica! Il piccolo Mick sta bene ed è al sicuro a Barcellona, e non sapeva che il mondo intero lo stava cercando!".

Dopo giorni di angoscia, la vicenda si è conclusa con un sorriso. I familiari hanno ammesso di aver sperato fino all'ultimo in un epilogo semplice, seppur un po' imbarazzante. Ed è esattamente quello che è successo: Michael non era disperso in un luogo sperduto, ma stava semplicemente vivendo il suo personale Mondiale davanti a una birra e a un maxi schermo, tra le vie di Barcellona.