Flavio Cobolli alla fidanzata dopo la finale persa contro Shelton: “La prossima volta resti a casa”

Flavio Cobolli ha perso la finale del torneo ATP 500 di Monaco contro Ben Shelton, ma non il sorriso. Il tennista italiano dopo il 6-2, 7-5 incassato dall'americano ha regalato sorrisi a tutti durante la premiazione. Sempre simpatico l'azzurro reduce da una settimana molto positiva che lo ha visto anche battere per la prima volta in carriera il top 5 Zverev. Nel suo discorso ha tirato in ballo anche la fidanzata Matilde Galli scherzando sulla sua presenza sugli spalti del torneo bavarese.

Cobolli dopo la sconfitta con Shelton ha regalato spettacolo a Monaco

Nel finale del suo intervento non potevano infatti mancare le parole per il suo angolo che ha provato a sostenerlo nell'ultimo atto del torneo. Prima una battuta per il suo team "Vi odio per la maggior parte del tempo, ma vi voglio anche bene", poi lo scherzoso riferimento alla ragazza visibilmente imbarazzata per l'inaspettata dichiarazione: "Ieri ho chiamato la mia fidanzata e le ho detto ‘Ti prego, non farmi perdere', ma lei lo ha fatto. Quindi forse alla prossima finale resta a casa".

Le telecamere hanno indugiato su Matilde Galli che si è lasciata andare ad un "noo" divertito, accompagnato dai sorrisi dei presenti. Il rapporto tra i due è molto solido, come confermato anche da questo siparietto. Una coppia semplice e innamorata, che si è formata nel 2021. Tutto insomma va a gonfie vele.

Flavio Cobolli e le battute sul Bayern e la Champions

Tutti hanno apprezzato lo spirito di Flavio Cobolli che nonostante la giornata storta ha voluto comunque chiudere con il sorriso la settimana bavarese. Peccato per un primo set giocato un po' sottotono contro un avversario sembrato più in palla e "presente". Nel secondo set infatti è stato maggiore l'equilibrio con il rimpianto per quel dritto uscito di pochissimo e che avrebbe potuto portarlo sul doppio set point.

Esce comunque a testa altissima Cobolli che da domani sarà il nuovo numero 13 del mondo. Una settimana intensa, di buon auspicio per il prosieguo della stagione sulla terra rossa. In Baviera tra l'altro ha avuto anche la possibilità di dare sfogo anche alla sua grande passione per il calcio, assistendo proprio con Shelton alla supersfida di Champions tra il Bayern e il Real Madrid. E non poteva mancare una battuta anche su questo: "Ciao a tutti, voglio dire, che settimana incredibile. Io e Ben abbiamo iniziato la settimana insieme allenandoci e andando a vedere il Bayern Monaco in Champions League. E poi abbiamo giocato la finale qui. Oggi lui è stato meglio di me a tennis, ma di sicuro nel calcio non succederà mai".