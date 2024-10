video suggerito

Inter in ansia per l’infortunio di Calhanoglu: sostituito contro la Roma dopo dieci minuti Hakan Calhanoglu si è infortunato durante Roma-Inter ed è stato sostituito dopo dieci minuti di gioco. Problema muscolare per il centrocampista turco che ha lasciato il posto a Frattesi. Dopo pochi istanti anche Acerbi esce per un altro guaio muscolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Hakan Calhanoglu spaventa l‘Inter. Il centrocampista turco non ce la fa a continuare e Simone Inzaghi lo sostituisce dopo dieci minuti dall'inizio della sfida di Roma. Ad accorgersi della condizione fisica non ottimale di Calha è stato il secondo di Inzaghi, ovvero Farris, che ha chiesto subito al turco come si sentisse. L'ex Milan non riusciva a correre e così la panchina nerazzurra ha deciso di sostituire subito il giocatore per evitare qualsiasi tipo di complicazione. Simone Inzaghi manda in campo Frattesi vista anche l'assenza di Asllani.

Al minuto 11 – per la precisione – Calhanoglu ha lasciato il campo ed è stato proprio Simone Inzaghi ad andargli incontro per chiedergli come si sentisse. Ed è proprio in quel momento che Calhanoglu si tocca l'interno coscia sinistro spiegando evidentemente all'allenatore di aver sentito un fastidio proprio in quella parte del corpo. In settimana il numero 20 nerazzurro era stato impegnato con la Nazionale della Turchia ed evidentemente questo potrebbe aver portato qualche affaticamento muscolare. Domani sarà importante capire quale sarà l'esito dei controlli anche se dall'Inter fanno sapere che si tratta di una contrattura.

Acerbi esce per un infortunio muscolare.

Praticamente Calhanoglu sin da inizio partita ha cominciato a non correre bene, come raccontato da DAZN durante la diretta della partita. Ed è lì che la panchina dell'Inter ha iniziato a capire che forse il turco non era in condizione di continuare. La sostituzione potrebbe essere stata preventiva visto che in settimana, precisamente mercoledì 23 ottobre, i nerazzurri affronteranno lo Young Boys in Champions League. Ecco perché sarà fondamentale capire già dalle prime ore di domani cosa è successo a uno dei perni dell'undici titolare di Simone Inzaghi.

Al posto del turco è dunque entrato Frattesi che in pratica inizierà una partita intera giocando come minimo 80 minuti. Simone Inzaghi ora ha ridisegnato la sua Inter dopo aver perso la mente dei nerazzurri. Ma i guai per i campioni d'Italia in carica non finiscono qui. Dopo pochi minuti, precisamente al minuto 26, l'Inter perde anche Acerbi per un guaio muscolare. Sfortuna tremenda per Inzaghi che deve mandare in campo De Vrij: da un ex Lazio a un altro ex Lazio contro la Roma. Anche per Acerbi si tratta di contrattura ai flessori della coscia sinistra. Insomma, per i nerazzurri due cambi forzati.