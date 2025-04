video suggerito

Jasmine Paolini vuole farsi perdonare dal pubblico di Stoccarda: "Faccio solo il mio lavoro" Jasmine Paolini ha regalato un vero e proprio show dopo la vittoria al primo turno del torneo di Stoccarda, scusandosi con il pubblico tedesco.

A cura di Marco Beltrami

Sorrisi e risate per Jasmine Paolini dopo l'esordio vincente nel torneo di Stoccarda. La tennista italiana, numero 6 al mondo, ha battuto in scioltezza Eva Lys concedendole appena tre giochi in poco più di un'ora. All'atleta di casa, non è bastato il supporto del pubblico tedesco che si è comunque comportato correttamente ed è stato conquistato dall'intervista di Jas.

Jasmine Paolini vince a Stoccarda e scherza con i tifosi tedeschi

Paolini si è detta quasi dispiaciuta per aver battuto Lys, e aver regalato un dispiacere ai tifosi di casa che ovviamente parteggiavano per lei: "Conoscevo Eva dal torneo di Dubai e devo dire che mi dispiace per lei, è una ragazza così carina". La giocatrice italiana si è scusata con tutti, tra il serio e il faceto: "Mi dispiace per voi ragazzi, ma devo fare il mio lavoro al meglio delle mie possibilità, quindi… Quindi oggi è andata bene per me, ma nel tennis non si sa mai. Quindi, sì, sono davvero felice".

E non è mancato anche un saluto speciale ai pochi tifosi presenti, appartenenti alla comunità italiana presente nella città di Stoccarda: "E sono felice anche che qualcuno mi abbia sostenuto da qualche parte lì". Ancora una volta Jasmine è riuscita a farsi amare dagli appassionati, non solo per il suo tennis grintoso, ma anche per il suo spirito.

Una partita che aveva molti motivi d'interesse per Jasmine Paolini, per la prima volta accompagnata dal nuovo coach Marc Lopez. È stato quest'ultimo a subentrare a Renzo Furlan dopo la divisione a sorpresa delle scorse settimane. Una prova positiva, anche se bisognerà aspettare test più impegnativi di quello contro la numero 68 del ranking WTA. Ora appuntamento con Niemeier, 121a giocatrice della classifica, per continuare la sua avventura a Stoccarda e prendere sempre più confidenza con la terra rossa. Dalla sua parte di tabellone anche Coco Gauff, e Aryna Sabalenka, due avversarie di altissimo livello.