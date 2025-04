Rune in finale a Barcellona soffia a Musetti il posto nella top 10 della classifica ATP, per ora

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti dallo scorso lunedì è il numero 11 della classifica ATP. Questa settimana non è sceso in campo a Barcellona, ma aveva comunque la possibilità di conquistare un posto nella top ten. Purtroppo non ci è riuscito. Holger Rune, uno dei tre tennisti che avrebbe potuto impedirglielo, si è qualificato del torneo ATP 500 di Barcellona, che giocherà contro Alcaraz o Fils.

Rune in finale all'ATP 500 di Barcellona

Si potrà dire che la congiunzione astrale non è stata affatto favorevole a Musetti. Perché Rune è finito nella parte bassa del tabellone e battendo Khachanov, autore di un post partita pepato con Davidovich Fokina venerdì, ha avuto un cammino più agevole che gli ha permesso di qualificarsi per la prima volta dopo due anni per la finale di un torneo sulla terra rossa. Ma Rune è un giocatore vero, che quando è in forma fisica e mentale può dare filo da torcere a chiunque. Khachanov è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2. Partita senza storia e ritorno nella top ten per la prima volta dopo un anno e mezzo.

Musetti dopo Madrid sarà nella top ten ATP

Bravo Rune, ma che peccato per Lorenzo Musetti, che avrà comunque la possibilità di entrare per la prima volta nei primi 10 della classifica ATP dopo il torneo di Madrid o dopo gli Internazionali d'Italia di Roma. Il divario con Medvedev, attualmente decimo, è minimo. Ma sarà soprattutto Rublev a perdere i punti del titolo vinto a Madrid lo scorso anno. Insomma, è solo un rinvio per Musetti che diventerà il sesto italiano, da quando esiste la classifica ATP, a entrare nella top ten dopo Panatta, Barazzutti, Fognini, Berrettini e Sinner, che pur senza giocare da quasi tre mesi è saldamente al comando del ranking mondiale.