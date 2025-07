Perché nel Mondiale per Club hanno scelto di non giocare la finale per il terzo e quarto posto

L’ultimo atto ufficiale del Mondiale per Club 2025 si consumerà domenica 13 luglio alle 21:00 con la partita tra Chelsea e PSG che varrà il primo titolo assoluto. Nessuna “finalina” per il terzo posto tra Fluminense e Real Madrid: a spiegarlo, la FIFA in una nota ufficiale.

Il nuovissimo format del Mondiale per Club FIFA 2025 che oramai è giunto al suo ultimo atto, non prevede la disputa della finale per il terzo e quarto posto. A differenza di altri tornei come il Mondiale classico per Nazioni e il torneo Olimpico, non si disputerà la classica "finalina" tra Fluminense e Real Madrid, rispettivamente eliminati da Chelsea e PSG che si giocheranno il titolo.

Mondiale per Club 2025: nessuna "finalina" per il 3° posto

Una scelta particolare e controcorrente che dunque lascerà senza un esito chi si possa inserire subito dietro alle spalle delle due finaliste, Chelsea e PSG che si sono guadagnate il match che vale il primo titolo assoluto di questo nuovo torneo, partita che si disputerà domenica 13 luglio. Sarà questo l'ultimo atto formale di questa prima edizioni dai contorni chiaroscuri, dove la FIFA ha elargito svariate decine di milioni ai partecipanti (arricchendo anche Inter e Juventus) ma dal ritorno di pubblico e appeal che negli Stati Uniti è stato decisamente debole e complicato.

Il comunicato ufficiale FIFA: "Permettere di concentrarsi sui prossimi impegni"

Già lo scorso 5 luglio, in pieno svolgimento del torneo, a ridosso delle semifinali, un comunicato ufficiale aveva stabilito la decisione per disputare la sola finale che vale il titolo. "Non ci sarà alcuna finale per il terzo posto" recitava la nota. "Per l'edizione inaugurale di questa competizione globale d'élite, la FIFA ha deciso di non includere questa partita per permettere ai club e ai giocatori che non raggiungono la finale di concentrazione il prima possibile sui loro prossimi impegni"

Un Mondiale senza il 3° classificato: ultimo atto Chelsea-PSG domenica 13 luglio

Una scelta "forzata" e dettata da un calendario impressionante che non sta dando tregua alle tante partecipanti e ancor più a chi è riuscito ad arrivare fino in fondo al torneo. Critiche e perplessità sull'opportunità di organizzare un Mondiale così lungo, complesso e intenso erano già sorte sia alla vigilia sia durante lo svolgimento. Fino alla presa di posizione finale di "risparmiare" un ultimo atto dal sapore più simbolico che per gli annali calcistici.

Così, l'ultimo definitivo atto sarà in scena al Meadowlands Stadium a East Rutherford, nello Stato del New Jersey domenica 13 luglio dalle 21:00 italiane. Di fronte il Chelsea di Maresca che proverà a fermare il ciclone PSG di Luis Enrique.