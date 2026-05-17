Mourinho, che beffa: il Benfica chiude il campionato da imbattuto ma è fuori dalla Champions League

Il Benfica chiude la Primeira Liga senza sconfitte, ma il terzo posto finale condanna le Aguias all’Europa League. Decisivi gli ultimi pareggi che hanno permesso allo Sporting CP di difendere il secondo posto e l’accesso ai preliminari di Champions.

Paradossale epilogo di stagione per il Benfica: le Aguias hanno terminato il campionato senza sconfitte, ma questo non è bastato per conquistare il secondo posto e l’accesso ai preliminari della prossima UEFA Champions League. La squadra allenata da Jose Mourinho ha infatti chiuso soltanto terza in Primeira Liga.

Nell’ultima giornata il Benfica ha fatto il proprio dovere vincendo 3-1 sul campo dell’Estoril Praia, ma contemporaneamente lo Sporting CP ha superato il Gil Vicente mantenendo così il vantaggio in classifica. Un risultato che ha spento definitivamente le speranze delle Aquile.

La sfida dell’Estadio Antonio Coimbra de Mota si era messa subito in discesa per il Benfica, avanti già nei primi minuti grazie alle reti di Richard Rios, Bah e Rafa Silva. Inutile per i padroni di casa il gol nel recupero di Peixinho.

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Benfica, beffa clamorosa: imbattuto in campionato ma fuori dalla Champions League

Eppure, fino a poche settimane fa, il Benfica sembrava avere il destino nelle proprie mani. Dopo il successo per 2-1 nello scontro diretto contro lo Sporting ad aprile e il netto 4-1 rifilato al Moreirense, il secondo posto appariva vicino. A compromettere tutto sono stati però i successivi pareggi contro Famalicao e Braga, risultati che hanno consentito allo Sporting di riprendersi la posizione utile per la Champions.

Resta così una curiosa statistica: il Benfica è l’unica squadra dei principali campionati europei ad aver concluso la stagione ancora imbattuta. Un dato prestigioso ma dal sapore amaro, anche perché il titolo era già finito da tempo nelle mani del Porto. I numerosi pareggi — undici in trentaquattro partite — hanno infatti pesato più delle sconfitte mancate.

Per il club di Lisbona sarà Europa League nella prossima stagione ma non ci sarà Mourinho in panchina, visto che lo Special One è sempre più vicino al ritorno sulla panchina del Real Madrid dopo undici anni: è la prima volta dopo sedici anni che il Benfica non riesce almeno a qualificarsi ai preliminari di Champions League e a guidare le Aguias dovrebbe esserci, a meno di sorprese, uno tra Marco Silva e Filipe Luis.