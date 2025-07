Sarà Chelsea-PSG la finale al Mondiale per Club: poker micidiale dei parigini al Real Madrid

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG batte il Real Madrid 4-0 e raggiunge il Chelsea per la finale del Mondiale per Club. Parigini perfetti sin dal primo minuto e capaci di annientare in 24 minuti gli spagnoli con la doppietta di Fabian Ruiz e il gol di Dembélé. Succede tutto nel primo tempo con la squadra di Luis Enrique assoluta padrona del campo capace di non concedere nulla alle Merengues che in rarissimi casi sono riusciti ad affacciarsi dalle parti di Donnarumma. Nel finale il gol definitivo poker firmato da Ramos.

Kvara in campo contro Bellingham.

Nel primo tempo è dominio totale del PSG

L'inizio per il Real è da incubo contro un PSG arrembante e propositivo. Courtois fa subito un intervento prodigioso su Dembélé ma poi non può nulla qualche minuto dopo. Al minuto 8 sul cross di Doué, Asencio si addormenta e si fa soffiare il pallone da Dembelé che va a contrasto con Courtois, la palla finisce sui piedi di Fabian Ruiz che mette la sfera in rete per un gol facile facile. Il Real è tramortito e infatti subito dopo subisce anche il gol del raddoppio.

Ancora un errore difensivo del Real Madrid, questa volta lo commette Rudiger che liscia la palla e libera un'autostrada a Dembelé che a tu per tu con Courtois non sbaglia. Il gol del 2-0 è una mazzata per la squadra di Xabi Alonso che crolla definitivamente al minuto 24 quando Fabian Ruiz conclude in rete un'azione magistrale dei francesi: Hakimi corre lungo la fascia e mette in mezzo trovando l'ex Napoli il quale si coordina e batte ancora una volta Courtois. Il primo tempo si chiude 3-0.

L’esultanza di Fabian Ruiz dopo uno dei due gol.

Il PSG dilaga nel secondo tempo e serve il poker al Real

Real Madrid mai pervenuto se non a folate con Mbappé. E allora nella ripresa è ancora una volta il PSG a tenere il pallino del gioco sfiorando più volte il poker. Addirittura viene annullato un gol a Doué per fuorigioco. Nel frattempo prende il via una sorta di girandola di sostituzioni con Luis Enrique che inizia a chiamare fuori Dembélé e Kvara lasciando in campo altri giocatori che sono stati in grado lo stesso di non concedere nulla al Real e allo stesso tempo di rendersi pericolosi davanti alla porta avversaria.

Xabi Alonso concede l'ultima passerella a Modric con la maglia del Real e fa entrare in campo anche Carvajal dopo il brutto infortunio di diversi mesi fa. Nel finale, a 4 dalla fine ecco arrivare il poker tanto ricercato dal PSG che porta la firma di Ramos che dopo un contropiede micidiale dei francesi segna e imita l'esultanza di Diogo Jota omaggiando l'attaccante del Liverpool. Con il punteggio di 4-0 è chiaramente il PSG a festeggiare al triplice fischio l'accesso alla finale.