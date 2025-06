video suggerito

Sinner-Hanfmann oggi all'ATP Halle, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Sinner-Hanfmann è la partita in programma oggi ad Halle e valida per il primo turno. In palio la sfida contro uno tra Bublik e Muller. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner torna a giocare oggi ad Halle contro Hanfmann dopo la finale persa al Roland Garros con Alcaraz. La partita del primo turno del torneo tedesco, esordio stagionale sull'erba per il numero uno al mondo è in programma non prima delle 15. Terza sfida contro il tedesco 133° al mondo che ha perso entrambi i precedenti con Sinner. Chi vince affronterà al secondo turno uno tra Bublik e Muller. Jannik dovrà difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione e scongiurare il rischio di perdere punti. Diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner contro Hanfmann ad Halle, orario e programma

Jannik Sinner giocherà oggi contro Yannich Hanfmann, non prima delle 15. Il match si giocherà sul campo centrale dell'impianto tedesco, e potrebbe anche subire degli slittamenti nel caso in cui le sfide in programma in precedenza dovessero prolungarsi più del dovuto. Prima di lui giocheranno Rublev-Ofner e Fonseca-Cobolli.

Sinner-Hanfmann, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere in TV Sinner-Hanfmann? La partita del primo turno del torneo di Halle si potrà seguire in esclusiva su Sky. Gli abbonati potranno vedere il match sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Nessuna possibilità di vedere il confronto in chiaro. Per quanto riguarda lo streaming, diretta su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky oppure su NOW. Tutti servizi a pagamento.

Sono due i precedenti tra Sinner e Hanfmann, con due vittorie abbastanza agevoli per l'azzurro. Entrambi i confronti sono arrivati negli Slam. La prima volta allo US Open 2023, con un secco 6-3 6-1 6-1. L’ultima a Wimbledon 2024, nel primo turno, con un altro successo in quattro set (6-3 6-4 3-6 6-3). Ora il terzo, nuovamente sull'erba e sempre in un primo turno