Fritz vince e va agli ottavi di Wimbledon dopo un match sospeso 4 volte: è successo di tutto

Taylor Fritz ha battuto Alejandro Davidovich Fokina e s'è qualificato agli ottavi di Wimbledon dopo un match in cui è successo di tutto. Per tre volte la partita è stata sospesa a causa di un medical time-out a causa degli infortuni capitati all'americano e, come se non bastasse, c'è stato anche il malessere di uno spettatore provato dal grande caldo. Alla fine l'americano ha vinto in quattro set (6-4, 6-3, 6-7, 6-1), un'altra piccola maratona… tanto che finora ne ha giocati 14 in 3 incontri nel tabellone inglese. La battuta gli viene dal cuore: "Il mio corpo si sente meglio dopo ogni partita" e scoppia a ridere tra gli applausi del pubblico che ha colto l'ironia anche per quanto accaduto nella sfida con lo spagnolo.

Partita sospesa 4 volte: un grande spavento e 3 medical time out

Il copione rocambolesco registra il primo colpo di scena all'inizio del secondo set con Fritz che era al servizio e in vantaggio per 2-1 dopo essersi imposto 6-4 nel primo. Una persona si sente male sugli spalti: affinché le sia prestato soccorso il gioco viene interrotto poi le vengono date dell'acqua e un ombrello per ripararsi dal sole. Trascorre qualche minuto (circa cinque), il giudice di sedia dà il via libera alla ripresa della gara dopo un breve consulto con gli ufficiali di Wimbledon.

Nemmeno il tempo di riprendere l'incontro che arriva un altro stop, questa volta per motivi differenti: nel tentativo di arpionare una palla Fritz sbatte col gomito per terra e si ferisce al braccio. Il rivolo di sangue spinge l'arbitro e fermare la sfida per le cure di rito.

Le fascette per le vesciche poi dal braccio Fritz perde sangue

Non è finita. Fritz fa suo anche il secondo set per 6-3 ma in quel momento si materializza la terza lunga interruzione sempre a causa dell'indisposizione del tennista statunitense: frenato dalle vesciche ai piedi, ha avuto bisogno di un altro time-out medico perché gli fossero applicate delle fascette a mo' di medicazione. Si riparte succede dell'altro: la lacerazione sull'arto di Fritz perde di nuovo sangue e la partita viene fermata per la quarta volta poi ricomincia. Terzo set al tie-break e poi un perentorio 6-1 consegnano l'incontro allo statunitense.