Salernitana colpita da intossicazione alimentare: 14 tesserati in ospedale per un cestino da viaggio Notte da incubo per la Salernitana dopo il ko dei granata a Marassi contro la Sampdoria nell'andata dei playout di Serie B. I granata sono stati colpiti da un'intossicazione alimentare, almeno 10 giocatori coinvolti. Il club avrebbe già chiesto il rinvio della partita di ritorno.

A cura di Fabrizio Rinelli

Notte da incubo per la Salernitana di ritorno da Genova dopo il ko dei granata a Marassi contro la Sampdoria nell'andata dei playout di Serie B. Ben 14 tra calciatori e componenti dello staff granata sono finiti in ospedale. Sarebbero 10 i giocatori coinvolti. Un'intossicazione alimentare alla base del malore accusato durante il volo che trasportava la Salernitana da Genova dopo la mezzanotte ed atterrato all'aeroporto Salerno-Costa d'Amafi con un volo charter. La Salernitana, che si sarebbe dovuta allenare già questa mattina, avrebbe denunciato tutto alle forze dell'ordine e chiesto il rinvio della partita di ritorno dei playout, in programma venerdì 20 giugno, per indisponibilità di diversi tesserati.

Ma cosa è successo? Secondo quanto riferito dalla Salernitana tutto sarebbe stato causato da una cena al sacco consumata dai giocatori in volo. Un cestino da viaggio, consegnato dalla struttura di Genova in cui soggiornava la squadra per la partita, avrebbe provocato a coloro i quali hanno consumato una determinata pietanza (sembrerebbe del riso ndr), i classici sintomi di un'intossicazione alimentare. La Salernitana ha provveduto immediatamente ad avvisare i sanitari. E infatti alle ore 3:00 di stanotte 4 ambulanze sono andate a soccorrere all’aeroporto giocatori e staff della Salernitana. Le 14 persone interessate dal malore sono state trasportate immediatamente agli ospedali di Salerno e Battipaglia.

Perché la Salernitana avrebbe chiesto il rinvio della partita di ritorno contro la Sampdoria

Non è ancora chiaro chi abbia preparato o meno il pranzo a sacco consegnato a calciatori e membri dello staff della Salernitana ma, in attesa di un comunicato ufficiale, la linea del club granata sarebbe proprio quella di chiedere alla Lega di B il rinvio della partita di ritorno in programma tra quattro giorni. I calciatori interessati dall'intossicazione infatti sarebbero almeno 10 ed è da escludere dunque che questi, dopo una nottata del genere, possano scendere in campo questa mattina per svolgere una seduta d'allenamenti, specie con queste temperature. Da capire eventualmente se verrà accettata questa richiesta dei granata a caccia di un'impresa nella sfida di ritorno.

Cosa serve alla Salernitana per centrare la salvezza

A prescindere da cosa accadrà nella vicenda relativa all'intossicazione alimentare, la Salernitana sul campo avrà ancora 90 minuti per sperare di salvare la Serie B dopo la sconfitta per 2-0 rimediata a Marassi contro la Sampdoria. I granata, in virtù di una migliore posizione di classifica rispetto ai blucerchiati – quella riscritta dopo la sentenza e le penalizzazioni del Brescia – dovrebbero vincere con due gol di scarto per conquistare la salvezza. Tutto rinviato dunque a venerdì sera alle 20:30 quando allo stadio Arechi – salvo variazioni per via dell'intossicazione avuta dalla squadra – si chiuderà finalmente questa lunga, tormentata e a dir poco strana stagione di Serie B 2024/2025…