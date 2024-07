Sinner-Medvedev LIVE a Wimbledon, la diretta dei quarti: in palio la semifinale contro Alcaraz o Paul

Dove vedere Sinner-Medvedev in TV oggi? La partita sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky, e dunque non visibile in chiaro. Gli abbonati potranno sfruttare i canali dedicati, in primis Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 203). Lo streaming sarà disponibile solo su Sky Go, app per gli utenti della piattaforma satellitare oppure su NOW, sevizio live on demand.