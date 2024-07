video suggerito

Berrettini-Tsitsipas oggi all’ATP Gstaad: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Berrettini-Tsitsipas è la semifinale del torneo di Gstaad in programma oggi non prima delle 13:30. In palio la finale contro uno tra Halys e Struff, ecco tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Berrettini gioca oggi contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale del torneo ATP di Gstaad in Svizzera. Orario d'inizio non prima delle 13.30 dopo la prima semifinale tra Halys e Struff, con diretta TV su Sky e streaming su Sky GO e NOW. Berrettini dopo la vittoria su Auger-Aliassime affronta il numero 12 del mondo contro il quale ha perso tre volte in altrettanti confronti nel circuito maggiore. Bel salto in classifica con Matteo che potrebbe arrivare nella top 60 e poi in caso di vittoria del torneo nella top 50. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

ATP Gstaad, a che ora gioca Berrettini oggi contro Tsitsipas: orario e programma

La partita tra Berrettini e Tsitsipas, valida per la semifinale di Gstaad è in programma oggi sabato 20 luglio non prima delle 13:30. Il tennista italiano e quello greco entreranno in campo dopo la prima semifinale tra Struff e Halys che inizierà alle 11. Nel caso in cui questo confronto dovesse prolungarsi anche Berrettini-Tsitsipas inizierà in ritardo, con slittamento dell'orario.

20

Dove vedere Berrettini-Tsitsipas in diretta TV e streaming

Dove vedere Berrettini-Tsitsipas in TV? La semifinale di Gstaad non sarà trasmessa in chiaro, ma in esclusiva su Sky. Diretta TV per gli abbonati a partire dalle 13:30 su uno dei due canali dedicati, Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Il match si potrà vedere in streaming grazie all'app Sky GO, riservata agli utenti Sky. Sarà possibile anche acquistare il singolo tagliando dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

I precedenti tra Berrettini e Tsitsipas

Tsitsipas e Berrettini, che si sono recentemente allenati insieme, hanno giocato già 3 volte nel circuito maggiore con altrettante vittorie del greco. Quest’ultimo dunque è una bestia nera per l’italiano, che ha incassato l’ultimo ko in United Cup nel 2023. Un solo precedente sulla terra di Roma nel 2021. In realtà le sfide tra i due tennisti sono 4, se si considera anche quella del 2017 nelle qualificazioni degli US Open 2017, vinta sempre da Tsitsipas.

Il prossimo avversario di Berrettini: il tabellone di Gstaad

Il vincitore della semifinale tra Berrettini e Tsitsipas se la vedrà domenica in finale contro uno tra Struff e Halys. Un match che sembra di livello inferiore a quello tra il greco e l'azzurro che viene infatti considerato una finale anticipata