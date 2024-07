video suggerito

Berrettini in semifinale a Gstaad, non dimentica quello che ha passato: "È stato frustrante" Berrettini ha battuto Auger Aliassime e ora se la vedrà con Tsitsipas, sua bestia nera, in semifinale a Gstaad. Matteo non dimentica i momenti difficili.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini è in semifinale a Gstaad. Sulla terra svizzera, il tennista italiano ha superato in due set Auger-Aliassime, testa di serie numero 3 con un doppio 7-6. Una soddisfazione enorme per il giocatore romano che la prossima settimana, risultati alla mano entrerà nella top 70. Ora l'obiettivo è recuperare in fretta prima del match contro Tsitsipas. Un "problema" che in realtà Matteo avrebbe voluto avere tante volte negli ultimi sfortunati mesi quando non è riuscito a giocare con continuità. Impossibile dimenticare

Matteo Berrettini dopo la vittoria su Auger-Aliassime ha pensato ai mesi difficili della sua carriera

Infatti nel commentare la partita vinta contro il canadese, Berrettini ha dichiarato: "È stato un gran match, ho servito bene con tante opportunità nel primo set. Le condizioni anche diverse rispetto ai giorni precedenti, molta terra, molta umidità. Non so cosa è successo nel tie-break, ma ho detto a me stesso ‘stai pronto perché le chance arriveranno' e così è stato".

Concentrazione massima anche fuori dal campo per Matteo con l'obiettivo di recuperare in fretta: "Spero di fare tutto al meglio per recuperare: dormire bene, mangiare bene, la fisioterapia. È stato frustrante nei mesi scorsi non giocare quindi di sicuro non rappresenta per me un problema questo. Sono contento di avere questo tipo di problemi ora, e sarò felice fino a quando avrò l'opportunità di giocare". E in merito al confronto con Stefanos, che conosce bene Berrettini è consapevole delle difficoltà, pur essendo fiducioso: "Lui è la testa di serie numero uno, una carriera incredibile con tanti titoli, soprattutto sulla terra. Sarà sicuramente un match combattuto ma il mio gioco si adatta alle condizioni, che mi piacciono molto. Farò del mio meglio e penso di avere le opportunità per batterlo".

Berrettini affronterà Tsitsipas in semifinale a Gstaad, precedenti non fortunati

Ora Berrettini in semifinale a Gstaad affronterà una delle sue bestie nere, ovvero Stefanos Tsitsipas numero 12 del mondo. 3 vittorie in altrettanti confronti per il greco nel circuito maggiore, compresa una nel 2021 sulla terra di Roma. I precedenti sfortunati per Matteo diventano 4 se si considerano anche le qualificazioni degli US Open del 2017. Tsitsipas parte favorito ma dovrà fare i conti con l’entusiasmo e la fiducia del giocatore italiano.