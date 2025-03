Miami Open, Paolini-Sabalenka in diretta: l’orario di Berrettini-Fritz, dove vederle in tv e streaming

Matteo Berrettini in campo oggi per i quarti di finale del torneo 1000 di Miami contro Taylor Fritz, testa di serie numero 3. L'incontro si disputerà all'1 ora italiana. In questo giovedì 27 marzo al Miami Open Jasmine Paolini affronterà la numero 1 WTA Aryna Sabalenka. Si parte non prima delle ore 20. In programma anche Fils-Mensik, Djokovic-Korda e Eala-Pegula. Diretta TV su Sky, che manda in onda tutti gli incontri sul canale 201 (Sky Sport) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW.

0

10 minuti fa 16:30 Berrettini-Fritz non prima dell'1:00: dove vederla in TV La sessione serale, che per noi italiani è quella notturna, prenderà il via non prima dell'1 con il match attesissimo tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz. Si partirà quando saranno le 19 in Florida. A Miami Berrettini proverà a vincere per la prima volta contro l'americano, che ha vinto tutti e quattro i precedenti. A cura di Alessio Morra 25 minuti fa 16:15 Dove vedere Paolini-Sabalenka in TV e streaming Jasmine Paolini contro Aryna Sabalenka. La numero 6 contro la numero 1. Sfida di lusso nella prima delle due semifinale del torneo 1000 di Miami. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) e in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW. A cura di Alessio Morra 40 minuti fa 16:00 Miami Open, oggi Berrettini-Fritz e Paolini-Sabalenka: programma e orari Matteo Berrettini stanotte giocherà contro Taylor Fritz nei quarti del torneo 1000 di Miami. La sfida non inizierà prima dell'1 ora italiana. Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka invece saranno in campo nella prima serata italiana. La sfida tra l'italiana e la numero 1 WTA non prenderà il via prima delle ore 20. A cura di Alessio Morra