Bearman incontra Berrettini dopo l'impresa con Zverev: gli spezza il cuore con una risposta Siparietto tra Berrettini e Bearman dopo la vittoria di Matteo contro Zverev a Monte-Carlo. Il pilota di Formula 1 ha "deluso" l'azzurro che ha reagito simpaticamente.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini ha giocato e vinto a Monte-Carlo contro Zverev sotto gli occhi di un tifoso speciale. Sulle tribune del campo centrale del Principato c'era anche Ollie Bearman, il giovane e talentuoso pilota di Formula 1. I due si sono ritrovati dopo la sfida, con il britannico che ha scambiato alcune parole con il tennista. Un siparietto registrato dalle telecamere dell'ATP, con Bearman che ha letteralmente "spezzato il cuore" a Berrettini, dimostrando di gradire il padel.

Berrettini incontra Bearman dopo la vittoria su Zverev a Monte-Carlo

Il pilota classe 2005 che corre per la Haas ed è famoso anche per il suo passato nella Ferrari, con cui ha esordito nel GP d’Arabia Saudita 2024 sostituendo Sainz, ha risposto ad una domanda semplice semplice di Berrettini: "Ma tu giochi a tennis?". Bearman ha rivelato di giocare un po' a padel, scatenando la reazione ironica di Matteo. Quest'ultimo ha confermato la sua "avversione" per questo sport, da purista del tennis facendo finta di accusare un colpo al cuore: "Ahhh il mio cuore".

Berrettini e le battute sul padel

Risate tra i due, e scena destinata a diventare virale sui social. D'altronde non è un mistero la considerazione di Berrettini del padel. Ne ha parlato recentemente nel podcast Tintoria, senza troppi giri di parole: "Ho un padre che si è convertito a questo sport e noi siamo in lutto. È campione italiano over 60 e ne va orgoglioso. Ha lo scudetto nel portafoglio!".

Sulle differenze poi tra tennis e padel, il tennista italiano ha spiegato: "Se io smettessi di giocare a tennis e mi allenassi cinque anni, avrei qualche chance di entrare nel circuito mondiale di padel. Il contrario? Neanche se il numero uno mondiale di padel ci provasse per una vita potrebbe arrivare al top nel tennis". Insomma idee chiare, con buona pace del pensiero di Bearman, e chissà che in futuro il pilota non convinca Matteo ad una sfida, non al volante…