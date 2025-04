video suggerito

Verstappen e Piastri rivedono gli highlights della F1 a Suzuka e restano increduli: "Niente?" Max Verstappen e Oscar Piastri, rispettivamente primo e terzo al traguardo del GP del Giappone, sono rimasti increduli quando dopo la gara hanno visto il video degli highlights della corsa di Suzuka.

A cura di Paolo Fiorenza

Il GP del Giappone 2025 non è stata una corsa indimenticabile, anzi a dirla tutta è stata una gara davvero noiosa, con pochissimi sorpassi. Più precisamente, ci sono stati zero sorpassi nell'intero Gran Premio per quanto riguarda le prime posizioni, se si eccettua quello all'inizio fatto da Lewis Hamilton a Isack Hadjar, che ha consentito al pilota della Ferrari di salire dall'ottavo al settimo posto, una posizione che avrebbe conservato pari pari fino alla bandiera a scacchi. Basti pensare che questo è stato l'unico cambio di posizioni tra i primi 10 al traguardo rispetto all'ordine di partenza dei piloti dopo le qualifiche, qualcosa di visto davvero raramente.

Il podio del Gp del Giappone, con Norris e Piastri ai lati del vincitore Verstappen

Verstappen e Piastri vedono gli highlights del GP del Giappone: il nulla o quasi

Lo svolgimento abbastanza deprimente del GP di Suzuka si è riflesso nello scambio di battute tra Max Verstappen e Oscar Piastri, rispettivamente primo e terzo al traguardo con le loro Red Bull e McLaren. I due si sono incontrati – come di consueto accade per i primi tre classificati dei Gran Premi – nella ‘cooldown room', ovvero la stanza in cui i piloti di Formula 1 si riposano un po' e smaltiscono l'adrenalina residua prima della cerimonia sul podio. Sullo schermo davanti a loro venivano trasmessi i momenti salienti della corsa, un video decisamente breve e con poche emozioni. Al che Piastri ha chiesto: "Sono tutti questi gli highlights? Non è successo niente in gara?". Verstappen ha risposto laconico: "Non è successo niente".

Norris fa marcia indietro sulle accuse a Verstappen: "Sono questioni di corsa"

Qualcosa era successo tra Verstappen e Norris al momento della loro uscita quasi contemporanea dai box dopo il pit stop, con l'inglese che in un team radio aveva accusato il campione del mondo di averlo buttato fuori pista sull'erba. Una vicenda che i commissari avevano subito escluso che meritasse un'indagine e che poi lo stesso pilota della McLaren ha ridimensionato dopo l'arrivo: "Penso che sia una questione di corse. Lui era ancora davanti, la corsia box si restringe sostanzialmente a una sola fila lì e Max è l'ultima persona da cui mi aspetterei che mi desse un po' di spazio. Voglio dire in senso positivo, in senso agonistico".

Norris ha poi incassato col sorriso la battuta di Verstappen nella cooldown room: "Hai un tosaerba piuttosto costoso". A questo giro Max gli ha dato una bella lezione, inutile fare polemiche.