Leclerc frustrato sulla Ferrari dopo il GP del Giappone: "Non mi fa sorridere, così fa male" Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è apparso frustrato e deluso al termine della gara del GP del Giappone della Formula 1 2025 nonostante a Suzuka sia andato in scena il suo miglior weekend di questa stagione: "Se fai tutto alla perfezione e arrivi 4° senza avere il ritmo dei migliori fa male"

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP del Giappone della Formula 1 2025 ha riservato poche soddisfazioni alla Ferrari che ha chiuso il weekend sulla pista di Suzuka con il quarto posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton. Se il britannico può recriminare per una qualifica non brillantissima che lo ha costretto a partire ottavo in una corsa in cui le possibilità di sorpasso erano ridottissime e che neanche una strategia potenzialmente vantaggiosa invertita rispetto al resto della griglia (a differenza di tutti gli altri è partito con gomme dure per poi passare alle medie nell'ultima parte) ha dato i frutti sperati, lo stesso non si può dire per il monegasco che, grazie alle modifiche effettuate alla SF-25 dopo le prove libere del venerdì, è stato protagonista di un fine settimana in cui non ha sbagliato niente tirando fuori il massimo dalla vettura a sua disposizione.

E visto com'erano andati i primi due round stagionali anche il risultato finale poteva essere considerato positivo dato che ha battuto nettamente il suo compagno di squadra ed è comunque riuscito a tenere a bada la Mercedes di George Russell che sia in Australia che in Cina gli era sempre finita davanti. Oltre al fatto che proprio a Suzuka ha festeggiato i 150 GP in Formula 1 con la scuderia di Maranello.

Eppure l'umore del 27enne di Monte Carlo al termine della gara era tutt'altro che buono. E lo ha detto chiaramente durante le interviste TV post-corsa nella quali si è presentato con un'espressione sul volto tra l'infastidito e il frustrato. "Sì, c'è stato qualche progresso rispetto alle prime due gare: il feeling con la macchina era migliore, ora ho le idee chiare su cosa farò nelle prossime gare per sentirmi più a mio agio e per avere altri risultati migliori di questo. Ma (il fatto che ci siano dei progressi, ndr) non mi fa sorridere, perché quando facciamo tutto alla perfezione, come oggi, fa male finire al quarto posto senza molto ritmo" ha infatti amaramente ammesso Charles Leclerc.

Un mix tra delusione e frustrazione dunque per il monegasco: "Fa male perché dai il massimo, sai che non potresti fare di meglio come squadra, ti rendi conto che ti mancano 2-3 decimi da Red Bull e McLaren… è questo" ha difatti aggiunto spiegando senza troppi giri di parole lo stato d'animo di chi, conscio di non aver sbagliato nulla, ha concluso la gara con un ritardo di 14 secondi dal podio. A mitigare un po' la sua delusione le novità che Ferrari porterà nel prossimo Gran Premio: "Gli aggiornamenti in Bahrain sono molto importanti, andrò in Bahrain con una visione molto diversa rispetto ai test, con una direzione chiara da prendere per il mio stile di guida. Spero che dia i suoi frutti" ha difatti chiosato un Charles Leclerc evidentemente amareggiato nel realizzare che ad oggi la SF-25 non gli permette di lottare con Verstappen, Norris e Piastri per le vittorie e per quel titolo iridato a cui ambisce da anni.