Leclerc ha ribaltato la sua Ferrari a Suzuka dopo l'illuminante scoperta: "Abbiamo sbloccato qualcosa" Charles Leclerc e Lewis Hamilton si trovano a correre il GP del Giappone della Formula 1 2025 con due Ferrari SF-25 molto diverse tra loro: il monegasco ha stravolto la sua monoposto prima delle qualifiche dopo aver fatto un'importante scoperta nel venerdì a Suzuka.

A cura di Michele Mazzeo

Il grande protagonista delle qualifiche del GP del Giappone è senza ombra di dubbio Max Verstappen, autore di una pole position del tutto inaspettata battendo le superfavorite McLaren di Norris e Piastri. Ma, oltre all'olandese, tra coloro apparsi soddisfatti di quanto fatta in qualifica c'è anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc che ha conquistato la quarta casella della griglia di partenza rifilando un distacco di tre decimi al compagno di squadra Lewis Hamilton e che ha sopratutto trovato un feeling con la SF-25 che fin qui in stagione non era mai riuscito a trovare e recuperato ottimismo riguardo alle potenzialità della vettura, ottimismo che appena due giorni prima sembrava aver perso completamente.

Di tutt'altro umore, al termine di queste qualifiche, invece l'altro alfiere della scuderia di Maranello che non solo ha perso nettamente il confronto diretto con il monegasco ma è finito dietro anche alle Mercedes di Russell e Antonelli e alla Racing Bulls di Hadjar (partirà 8° in griglia) e, soprattutto, almeno per quel che riguarda il giro secco, è apparso evidente che non abbia ancora trovato i giusti rimedi per domare questa monoposto imbizzarrita. Ma, oltre che per l'umore, al termine delle qualifiche sul tracciato di Suzuka, è apparso anche evidente che i due avessero avuto sensazioni diametralmente opposte per quel che concerne il proprio feeling con la macchina tanto da far pensare che avessero guidato due macchine diverse tra loro. Cosa che, in un certo senso, si è poi scoperto essere vera.

I due infatti dopo per la fase cruciale di questo terzo weekend del Mondiale della Formula 1 2025 hanno preso strade molto differenti tra loro riguardo il setup della vettura con cui hanno disputato le qualifiche (e con cui disputeranno la gara della domenica). "Abbiamo scelto due configurazioni, spero che la mia dia i suoi frutti in gara" ha difatti amaramente ammesso Lewis Hamilton al termine della per lui deludente qualifica sul tracciato di Suzuka.

Cosa è accaduto e perché i due piloti Ferrari si siano ritrovati con due SF-25 molto diverse tra loro lo ha spiegato invece Charles Leclerc. "Ieri penso che da parte mia abbiamo fatto un grande passo avanti: ho capito dove come voglio configurare la mia macchina per estrarre un po' di più da essa, questo è sempre un aspetto positivo. Di sicuro, il risultato è deludente perché P4 non è quello che volevamo, ma oggi non c'era molto di più, abbiamo estratto tutto dalla macchina. Ma è stato positivo perché oggi mi sentivo davvero più a mio agio con la macchina.

Credo che ieri abbiamo trovato davvero qualcosa che si sposa con il mio stile di guida che mi ha dato molta fiducia per le qualifiche, quindi questo è positivo anche per il resto della stagione. Abbiamo lavorato molto bene e abbiamo sbloccato alcune prestazioni nella macchina. Oggi in qualifica ha funzionato a tratti, in Q3 infatti ho avuto molto sovrasterzo o sottosterzo. Ma nel complesso il giro che ho fatto mi ha reso davvero, davvero contento" ha infatti detto il 27enne di Monte Carlo rivelando di fatto che nel venerdì di Suzuka sembra aver capito qualcosa in più sulla sua Ferrari SF-25 e nella notte l'abbia quasi ribaltata tanto da far sembrare che lui e il compagno di squadra Lewis Hamilton stessero correndo con due monoposto diverse in queste qualifiche del GP del Giappone.