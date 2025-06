video suggerito

Davide Valsecchi asfalta Leclerc: “Non capisco perché in Ferrari nessuno dica: stai zitto e guida” Davide Valsecchi, ex pilota ed ex talent di Sky, ha criticato aspramente Charles Leclerc, che a suo dire si lamenta troppo e così facendo non aiuta la Ferrari a superare questo momento di difficoltà. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La McLaren sta dominando il Mondiale di Formula 1, la Mercedes ha vinto in Canada, Verstappen è eroico, Antonelli ha conquistato il primo podio della sua carriera. Tutti temi caldissimi, ma qua si parla di Formula 1 si parla soprattutto della Ferrari, e della stagione deludente. Un calvario per Hamilton e Leclerc, che sono esasperati. Un'annata complicata per Lewis, spesso nel mirino della critica, e Charles, che generalmente viene ‘difeso' dalla maggior parte dei media e dei talent, ma che stavolta è finito sotto attacco da parte di Davide Valsecchi, ex pilota, che ha preso le difese del team principal Vasseur e ha usato parole durissime per il monegasco della Ferrari.

"Stai zitto e guida, non capisco perché si sia lamentato"

Davide Valsecchi è stato un pilota, ha vinto il Mondiale di GP2 e per tanti ha fatto parte della squadra di Sky, ora lavora per la tv svizzera e nell'ultimo Gp, quello del Canada, ha avuto grande popolarità per un episodio molto particolare. Finita la gara l'ex pilota lombardo è intervenuto al podcast F1 Nation ed ha commentato a tutto tondo quanto accaduto sulla pista di Montreal e parlando di Ferrari ha attaccato Leclerc, che a suo dire con i suoi atteggiamenti produrrebbe risultati negativi per la Scuderia.

Le prime parole, in realtà, erano al miele: "È riuscito a recuperare bene, chiudendo quinto, con il ritiro di Norris", poi però è andato giù pesante: "Leclerc si è lamentato pesantemente di Isack Hadjar poco dopo il suo errore in qualifica, accusando il giovane pilota di avergli rovinato involontariamente il giro, intralciandolo e lasciandolo in aria sporca. Non capisco perché si sia lamentato alla radio. Stai zitto e guida".

"Sei uno dei migliori, guida e basta. Non capisco perché nessuno glielo dice"

Valsecchi, in realtà, ha criticato circostanziando gli errori di Leclerc in Canada: "Stava volando? Ha fatto sette – otto giri delle Fp1, era il migliore, poi ha sbattuto e ha saltato la Fp2, per colpa sua. Poi nelle Qualifiche ha commesso l'errore all'ultimo tentativo e si è lamentato di Hadjar. La frustrazione era dovuta al fatto che era competitivo. Poi in gara si è lamentato della strategia via radio. Perché lamentarsi durante un weekend nel quale potevi ottenere una vittoria o un podio e invece hai fatto tanti errori. Non era il momento giusto per lamentarsi. Piuttosto dovrebbe chiedere scusa e dire vinceremo il prossimo fine settimana. Non capisco perché nessuno gli dica: ‘stai zitto e guida', sei uno dei migliori al mondo, guida e basta".

Valsecchi difende Vasseur

L'ex pilota poi pone l'accento sulla Ferrari che dovrebbe creare delle regole: "Capisco lo stress e il nervosismo, ma la Ferrari devono mettere dei paletti. Ci vuole una linea chiara. La squadra viene prima delle emozioni del singolo. Non si può compromettere una gara perché manca la calma nei momenti decisivi. Se questo atteggiamento si ripete, forse qualcuno dovrebbe iniziare a fare scelte più coraggiose. O si lavora uniti o si continua a sbagliare”.

Ha chiuso il suo intervento, Valsecchi, difendendo il team principal della Ferrari Vasseur: “Cambiare in questo momento sarebbe un errore grave. Siamo nel pieno della fase di sviluppo per il 2026, e la continuità è fondamentale. Licenziare Vasseur oggi vorrebbe dire buttare via un anno e mezzo di lavoro. Serve pazienza. Il lavoro di ristrutturazione è in corso e Vasseur sta cercando di costruire un gruppo solido. Non è il momento delle rivoluzioni spinte dalla pancia o dai social. Serve visione, non impulsività. La Ferrari deve diventare un blocco unico: piloti, ingegneri, strategia. Se ognuno pensa per sé, il risultato non arriverà mai. E Charles deve capirlo prima di tutti”.