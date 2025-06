Russell a sorpresa in pole al GP Canada: Leclerc sbaglia, Hamilton è quinto. Antonelli nella top 4

video suggerito

Russell in pole nel GP Canada. L'inglese è stato magistrale, alle sue spalle Verstappen e Piastri. Quarto posto per Kimi Antonelli che ha preceduto Hamilton e Alonso. Errori pesanti per Norris, settimo, e Leclerc ottavo.

Q1: si alternano al comando tanti piloti, nel momento in cui viene esposta la bandiera rossa il leader è Fernando Alonso. Hamilton dopo qualche difficoltà si mette tra i primi, in compagnia dei soliti noti, compreso Kimi Antonelli. Albon, a 5'30", sta provando a migliorare il proprio tempo quando vedeva esplodere il cofano del proprio motore. Il tailandese è costretto ad alzare il piede perché la Williams è ampiamente danneggiata. Viene esposta la bandiera rossa per sistemare la pista dai detriti.

Quando si riparte la McLaren si mette subito al sicuro, Norris davanti a Piastri, poi ci sono le Ferrari con Hamilton terzo e Leclerc quarto, con gomma usata. Albon torna in pista e si piazza, così come un super Colapinto, decimo. Fuori Bortoleto, Sainz, Stroll, Lawson e Gasly.

Q2: Verstappen con la gomma gialla piazza un bel colpo, le McLaren lo seguono, le Ferrari subito dietro con Hamilton e Leclerc vicinissimi. C'è lotta per entrare nella top ten con Russell e Alonso tranquilli e Colapinto in lotta per un posto al sole con Bearman e Tsunoda, che corre sapendo che riceverà una penalizzazione di 10 posizioni. Leclerc poi piazza un gran colpo e si mette davanti a tutti a meno di 5 minuti dal termine. Russell alla fine è il più veloce, Norris e Leclerc lo seguono. Hamilton settimo. Fuori Tsunoda, con Colapinto, Hulkenberg, Bearman e Ocon.

Q3: Leclerc è il primo dei big a scendere in pista, il suo sembra un buon tempo, ma Piastri lo polverizza. Verstappen per 25 millesimi si mette al comando. Fenomenale Max. La Mercedes mette Russell e Antonelli in seconda fila, mentre Hamilton è dietro pure ad Alonso. L'attesa per l'ultimo tentativo è forte. Alonso fa un bel giro, Hamilton pure e sale quarto.

Leclerc parte alla grande, è avanti nel primo intertempo, ma commette due errori e chiude ottavo. Norris cade ancora, Piastri prova a resistere, Verstappen si mette al comando pensa di aver fatto la pole, che invece piazza Russell. Maestoso. Sesta pole per l'inglese. Quarto posto splendido per Kimi Antonelli.

Griglia di Partenza GP Canada

1ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin)

4ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams)

6ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber)

7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas)

8ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Carlos Sainz (Williams)

9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls)

10ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull)*