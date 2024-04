video suggerito

Djokovic fulmina un tifoso dopo un punto perso contro Ruud: lo sfogo è rabbioso Djokovic nella semifinale persa contro Ruud ha vissuto un momento di tensione con uno spogliatoio colpevole di un atteggiamento tutt'altro che corretto.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic al termine di un match a dir poco altalenante, è stato sconfitto a sorpresa dal norvegese Casper Ruud nella semifinale del torneo di Montecarlo. C'è stato spazio in questo incontro durissimo, anche per un momento di tensione tra il numero uno del mondo e un tifoso, colpevole di averlo disturbato durante le fasi di gioco prima che la pallina uscisse.

Ci sono stati degli scambi durissimi tra Ruud e Nole sin dall'avvio. Purtroppo in uno di questi, uno spettatore ha esultato forse in maniera anticipata e sguaiata compromettendo la concentrazione di Djokovic. Quando il tennista serbo ha perso il punto, si è girato verso la tribuna alle sue spalle con uno sguardo quasi spiritato. I microfoni lì presenti hanno registrato lo sfogo del giocatore nei confronti del "disturbatore", molto pesante.

Parole di fuoco le sue, urlate a gran voce: "Chiudi quella ca**o di bocca". Una frase in inglese accompagnata poi anche frasi in serbo, a rincarare la dose probabilmente. La rabbia di Djokovic è stata tale da sovrastare anche la musica partita dagli altoparlanti. Il match è andato avanti, ma il tifoso non ha potuto seguirlo dal vivo in tribuna.

Infatti su indicazione del giudice di sedia, secondo quanto riportato da Sky, il tifoso è stato allontanato dall'impianto. Gli è costata cara dunque la possibile "bravata", con la sua uscita che è stata accompagnata poi dai fischi di tutti gli altri spettatori che non hanno gradito le sue intemperanze. Una nota stonata in una giornata contraddistinta da spettacolo e battaglia sul campo, e grande partecipazione.

Qualcuno però ha decisamente esagerato, al punto da far arrabbiare e non poco il numero uno al mondo Novak Djokovic. Una giornata decisamente da dimenticare per il serbo che poi non è riuscito a strappare la qualificazione per la finale del Masters 1000 di Montecarlo.