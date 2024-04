video suggerito

Carlos Alcaraz si ritira da Montecarlo, lo spagnolo è infortunato: Sonego ripescato al suo posto A causa di un problema al braccio Alcaraz rinuncia al torneo 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo anche se non giocherà ha la possibilità di superare Sinner in classificato. Ripescato come lucky loser Lorenzo Sonego.

A cura di Alessio Morra

La voce girava già da giorni. Carlos Alcaraz a causa di problemi al braccio destro è costretto a dare forfait, per il secondo anno consecutivo, al torneo di Montecarlo. Per lo spagnolo è una brutta botta. Perché perde un torneo importante e la possibilità di incamerare punti. Alcaraz ha dato l'annuncio con un tweet, al suo posto viene ripescato, con un colpo di fortuna, Lorenzo Sonego che mercoledì affronterà Auger-Aliassime.

Alcaraz con un tweet annuncia il forfait a Montecarlo

Dagli Stati Uniti è tornato con un problema al braccio, nel Principato ci è arrivato con un problema al braccio, si è iscritto, ha provato a giocare, ha chiesto agli organizzatori un giorno in più di riposo. Ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Forfait bis dopo quello del 2023. Questo il tweet: "Ho lavorato a Montecarlo e ho cercato di recuperare fino all'ultimo minuto da un infortunio al braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare! Non vedevo davvero l'ora di giocare… Ci vediamo l'anno prossimo".

Sonego entra in tabellone e parte dal secondo turno

Alcaraz si è ritirato correttamente prima di entrare in campo e così nella giornata di mercoledì al suo posto giocherà Lorenzo Sonego, che dopo essere stato sconfitto nelle qualificazioni e pure nel primo turno di doppio, torna in gioco e lo fa addirittura dal secondo turno. Un bel colpo di fortuna. Lucky loser il piemontese che avrà modo di giocarsela con il canadese Auger-Aliassime. Il tabellone non è malvagio per Sonego.

Alcaraz può superare Sinner comunque in classifica lunedì prossimo. Il tennis ha delle regole particolari per i neofiti. I punti in scadenza di Jannik sono tanti, 360 a Montecarlo, Alcaraz non ne ha. Ciò significa che se l'italiano non raggiungerà le semifinali perderà la seconda posizione a vantaggio del campione di Wimbledon.