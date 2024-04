Sinner-Struff all’ATP Montecarlo in diretta dalle 16: in campo anche Musetti e Sonego, in palio i quarti

Sinner sfida Struff agli ottavi del torneo ATP di Montecarlo. La sfida tra il campione azzurro e il tedesco si giocherà a partire non prima delle ore 16:00. La gara sarà trasmessa in diretta tv, ma solo per abbonati, sui canali di Sky (Sky Sport 1, numero 201; Sky Sport Tennis, numero 203) che manda in onda in esclusiva gli incontri del Masters 1000 di Montecarlo. Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming attraverso Sky Go oppure NOW. Qui il programma della partita.