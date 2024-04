video suggerito

Djokovic provoca i tifosi di Musetti a Montecarlo e la partita cambia: l'aveva fatto già con Sinner Djokovic si è imposto con Lorenzo Musetti a Montecarlo, sfruttando anche il mestiere. Il tennista numero uno al mondo ha sfruttato nel primo set, l'energia proveniente dal confronto serrato con il pubblico.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic è riuscito a superare l'ostacolo Musetti a Montecarlo agli ottavi di finale del Masters 1000. Successo prezioso per Nole che si è preso la rivincita dalla sconfitta della scorsa stagione, togliendosi da una situazione molto complicata, anche con un po' di mestiere. Si è ripetuta così una scena vista nella partita delle Finals contro Sinner.

Il match era iniziato molto bene per Musetti, aggressivo e concentrato al punto giusto. Break iniziale per Lorenzo e diversi punti da circoletto rosso, con lo stesso Nole che si è complimentato a più riprese. C'è stato poi un momento esatto in cui il copione della partita è cambiato, ovvero nell'8° game: Musetti era avanti 40-0 sul suo turno di servizio, ed è poi "crollato".

Un game in cui Novak Djokovic ha vissuto un momento di "confronto" con il pubblico. Il numero uno al mondo ha protestato con l'arbitro, lamentandosi per una mancata chiamata out su un colpi di Musetti: "È così evidente! È fuori di tanto così"Quando dagli spalti sono arrivati i fischi, ecco che il serbo ha iniziato ad invitare i tifosi ad alzare i decibel. Poco dopo ecco il replay della scena vista alle ATP Finals, con Djokovic ad emulare un direttore d'orchestra con tanto di bacchetta virtuale.

Una scena che avevamo già visto. Quando? In occasione della partita della Finals di Torino contro Jannik Sinner. In quel match infatti, Novak visse un siparietto particolare con i tifosi italiani colpevoli a suo dire di incitare troppo il giocatore di casa. In quella sfida però le cose non andarono bene, visto che alla fine a vincere fu l'attuale numero due del mondo.

Un match disputato tennisticamente in crescendo da parte di Nole che ha meritato la vittoria. Può essere soddisfatto comunque Musetti che a fine match ha scherzato con il serbo: "La prossima volta più avanti". Riferimento alla speranza magari di ritrovarsi a lottare per una finale.