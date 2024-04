video suggerito

Sinner batte Struff e vola ai quarti dell’ATP Monte-Carlo: sfiderà Rune o Dimitrov Sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo Sinner si prende i quarti di finale battendo il tedesco Struff: sfiderà Rune o Dimitrov. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner si prende i quarti di finale sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo battendo Jan-Lennard Struff (n.25 Atp) con 6-4 6-2 sul centrale ‘Rainier III'. È la 24esima vittoria stagionale del tennista azzurro, che attende Rune o Dimitrov per il prossimo turno.

Una vittoria arrivata senza troppe difficoltà per Sinner, che ha archiviato la pratica in poco più di un'ora e un quarto. Dopo aver perso il servizio nel quarto gioco, Jannik ha giocato una partita perfetta e non ha mai rischiato nulla. Struff è rimasto in partita fino al 4-3 del primo set, poi è stato un dominio assoluto dell'azzurro.

Il primo set se lo prende Sinner, che chiude con il punteggio di 6-4 e indirizza il match in maniera decisa. Un parziale con diverse insidie per l'azzurro che, dopo aver strappato il servizio in apertura a Struff, ha subito il controbreak del tedesco. Struff ha giocato bene e alla pari fino al 4-3, ma poi ha commesso diversi errori, subendo il secondo break nel nono game con tre errori di fila da 30-15. Sinner è stato impeccabile nella parte finale del set dopo un inizio con qualche sbavatura e ha portato a casa il set senza particolari difficoltà.

Le parola di Sinner dopo la vittoria su Struff: "Io ho ottenuto presto il break, ma lui ha controbreakato in fretta. Partita diversa dal primo turno: erano molto importanti i turni di servizio e io ho risposto abbastanza bene sulla sua seconda. Posso essere contento, anche se ogni giornata è diversa, sono felice di giocare anche domani. Mi piace tanto quanto tifo: è bello per me, ma l’aspetto più importante è fare crescere ancora di più il tennis italiano e stiamo facendo tutti bene".