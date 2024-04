video suggerito

Medvedev fuori a Montecarlo dopo una clamorosa ingiustizia, poi perde la testa: “Apri gli occhi!” Daniil Medvedev eliminato dal connazionale Khachanov a Montecarlo si è lasciato andare ad uno sfogo pesantissimo. Aveva ragione il russo, che si è scatenato contro l’arbitro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Ci risiamo. Daniil Medvedev fuori controllo a Montecarlo nel match poi perso con il connazionale Khachanov. Il tennista russo numero 4 al mondo si è scagliato contro l'arbitro in preda ad un vero e proprio raptus. Prima ha lanciato violentemente via la racchetta e poi si è lasciato andare ad un pesante sfogo contro giudice di sedia e supervisor. Medvedev nella situazione specifica aveva ragione, e infatti è stato penalizzato da un'ingiustizia. Le sue proteste poi hanno complicato ulteriormente i piani.

Sul 5-5 nel secondo set, Medvedev era al servizio quando si è ritrovato ad inseguire a causa di un errore degli arbitri. Un dritto che sembrava fuori non è stato "chiamato" e alla fine è costato caro al russo che si è ritrovato ad inseguire. Il game si è complicato pesantemente per Daniil che quando ha perso il servizio, si è infuriato: racchetta scagliata ad altezza d'uomo verso i tabelloni, con il rischio di colpire qualcuno.

Prontamente richiamato da Bernardes, Medvedev si è lasciato andare ad uno sei puoi proverbiali show che ha spinto l'arbitro a convocare il supervisor. E qui ecco che il russo si è rivelato un fiume in piena, chiedendo giustizia anche per gli episodi dei giorni precedenti: "Chi prenderà provvedimenti? Ieri la palla è uscita. Questa palla è fuori. Chi si assumerà la responsabilità? Non è mia responsabilità arbitrare le partite. È di questo ragazzo con gli occhiali (l'arbitro, ndr). Non ha bisogno degli occhiali perché non vede nulla. Ero 15:30, dovrebbe essere fuori dal campo".

Poi il ritorno infuocato contro il giudice di sedia: "Perché? È il secondo giorno consecutivo! Apri gli occhi! Apri i tuoi dannati occhi e fai qualcosa! Sei seduto lì per quello, è fuori!". Ed ecco il punto perso come sanzione per Medvedev che ha continuato a protestare verso la sua panchina dove c'erano moglie e coach. Ha ripetuto più volte che la pallina era fuori, e la sua compagna si è lasciata andare anche ad un gesto sconsolato consapevole della piega che stavano prendendo le cose. E alla fine ecco la sconfitta: Montecarlo si chiude nel peggiore dei modi per Medvedev.