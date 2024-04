video suggerito

Medvedev impazzisce con l’arbitro a Montecarlo e distrugge la tenda: “State diventando ridicoli” Daniil Medvedev perde la testa durante il quarto game del secondo set nella sfida contro Monfils al Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 4 al mondo si scaglia contro l’arbitro e distrugge la tenda: “State diventando ridicoli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

188 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Monte-Carlo Masters di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniil Medvedev perde la testa durante il quarto game del secondo set nella sfida contro Monfils al Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 4 del mondo si è scagliato contro il giudice di linea, Mohamed Lahyani, per alcuni errori ritenuti gravi dal russo. Il 28enne ha dominato il primo set 6-2 e ha servito 30-0 nel quarto game del secondo set. Medvedev sembrava riuscire a dominare Monfils nel corso di un lungo scambio finché uno dei tiri del francese non è finito fuori. L'arbitro però è sceso in campo per controllare il segno della palla sulla terra rossa.

Una volta osservato al meglio da vicino, l'arbitro assegna il punto al numero 40 del mondo sottolineando come la palla fosse finita sulla linea. Medvedev allora non la prende benissimo e si scaglia contro il giudice di linea in maniera molto dura distruggendo la tenda che lo copriva dal sole nella sua postazione con un pugno. "E se perdo questa partita?" ha detto Medvedev urlando contro Lahyani. E in effetti l'occhio di falco mostrato in tv ha evidenziato che il russo aveva ragione e la palla era fuori. Medvedev discute con il giudice di linea: "È uno scherzo maledetto, è fuori come ho fatto a perdere il game quando la palla è uscita? È fuori, è fuori!".

Medvedev ha imprecato sia in russo che in inglese pensando che quel game perso potesse essere decisivo. “Come puoi scusarti? Ho perso il maledetto game – ha detto – Ragazzi, state diventando ridicoli". Alla fine il russo riuscirà comunque ad evitare che Monfils potesse rientrare in partita vincendo 6-4 il secondo set accedendo al turno successivo dove affronterà un altro russo e suo amico Karen Khachanov. Khachanov ha sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo al secondo turno in tre set.

Ma più di ogni cosa l'arbitro e Medvedev si sono stretti la mano facendosi le scuse a vicenda. “Vediamo. Forse mi sbagliavo – dice Medvedev ricevendo la risposta di Lahyani – No, penso che tu abbia ragione. L'occhio di falco si mostra sempre in questo modo". Medvedev ha poi scherzato al termine del match scrivendo sulla telecamera: "In or out". Un modo per sdrammatizzare un po' quanto accaduto. Nel frattempo i commentatori di Sky Sports in tv sono stati costretti a scusarsi per il linguaggio di Medvedev quando ha urlato contro l'arbitro: "Non sapevamo assolutamente che sarebbe successo".