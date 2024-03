È un Jannik Sinner da favola a Indian Wells: batte anche Struff e si prende un nuovo record Jannik Sinner si prende gli ottavi di Indian Wells senza problemi, regolando in due set (6-3, 6-4) il tedesco Struff. Una match senza storia in cui l’azzurro ha confermato il proprio tennis regalandosi un nuovo primato: 17 partite consecutive senza sconfitte, meglio di Adriano Panatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Jannik Sinner continua la sua galoppata a Indian Wells battendo in due set (6-3, 6-4) il tedesco Struff e conquistando un altro record che fa la storia: 17 partite vinte di fila, mai nessun italiano è arrivato a tanto nemmeno il grande Adriano Panatta, che deteneva il primato (di 16 match vinti) dal 1976. Adesso il pensiero vola agli ottavi di finale dove sfiderà il vincente della gara tra Cerundolo e Shelton.

Continua il momento più che positivo per Jannik che prolunga la serie utile portandosi a 17 match consecutivi. L’ultima sconfitta dell’azzurro risale infatti alla finale delle Nitto ATP Finals, contro Novak Djokovic. Poi non c'è stato più nulla per nessuno con Sinner che ha vinto i tre incontri di singolare di Coppa Davis e tutti gli incontri disputati in questo 2024 fino ad oggi, con l'ennesima "vittima sacrificale" il tedesco Jan-Lennard Struff eliminato da Indian Wells 6-3. 6-4.

Parte bene l'azzurro che al quarto gioco del primo set rifila il primo break a Struff: ennesimo serve and volley tentato da Struff, che è chiamato a giocare una volee bassa dalla grande risposta dell’azzurro che non sbaglia. Il 3-1 apre le porte della vittoria per l'altoatesino che tiene i propri turni di battuta fino alla fine. Così arriva il vantaggio dopo 32 minuti in cui Sinner ha messo a segno 14 vincenti al netto di soli 2 errori gratuiti. Per Struff invece 6 vincenti e 2 non forzati. Bene anche le percentuali con la prima dove Sinner è andato a segno col 78% dei punti.

Anche il secondo set riparte con un iniziale equilibrio in campo, fino al quinto gioco quando ancora Sinner trova il break su Struff: il tedesco fatica a tenere il proprio turno di battuta e così il numero 3 al mondo ne approfitta. Ai vantaggi, con una risposta bassa giocata dall’azzurro sul serve and volley di Struff, nulla può il tedesco sul secondo passante di rovescio, lungolinea. E' l'ulteriore squillo che Sinner c'è, così anche il secondo e decisivo set vola via senza quasi più alcun problema per concludersi 6-4.

Così Sinner risponde a distanza nella sfida ad Alcaraz, raggiungendo anche lui gli ottavi di finale nel Torneo Master 1000. Adesso sfiderà il vincente di Cerundolo-Shelton.