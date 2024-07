video suggerito

Jannik Sinner ha la febbre: slitta la partenza per Parigi, le Olimpiadi non sono a rischio Un intoppo verso i Giochi Olimpici per Jannik Sinner, che avrebbe dovuto essere a Parigi già martedì 23 luglio e invece deve rinviare il viaggio a causa della febbre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha la febbre. Il numero 1 del tennis per ora non parte alla volta di Parigi. L'avvicinamento alle Olimpiadi si complica, speriamo leggermente, per Sinner che da sabato sarà in campo nel torneo di singolare. Jannik è reduce dal torneo di Wimbledon, che si è chiuso ai quarti di finale anche a causa di problemi di salute.

Sinner a Parigi per il sorteggio del tabellone

L'ANSA ha rivelato, citando fonti vicini al giocatore, che la partenza per le Olimpiadi è rinviata. Sinner sarebbe dovuto partire oggi – Alcaraz e Nadal sono già a Parigi – e invece non ci sarà e probabilmente volerà verso la Ville Lumiere giovedì 25 luglio, giorno tra l'altro in cui saranno sorteggiati i tabelloni di singolare e di doppio. Jannik è costretto a fermarsi e a riposarsi a Monte-Carlo dove si sta allenando sui campi in terra rossa del Country Club che ospita il torneo del Principato per il torneo olimpico.

Quando gioca Sinner alle Olimpiadi, esordio il 27 luglio

I medici gli avevano consigliato qualche giorno di riposo, così Jannik ha rinunciato al torneo di Bastad ed ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna, con la sua fidanzata, prima di tornare a Monte-Carlo per preparare le Olimpiadi. Sinner disputerà il torneo di singolare (sarà uno dei quattro italiani) e di doppio (in tandem con Musetti) e potrebbe anche disputare il misto in coppia con Jasmine Paolini. Il torneo di singolare inizierà sabato 27 luglio.

Sinner testa di serie a Parigi

Il torneo olimpico è uno dei grandi obiettivi, dichiarati, di Sinner che sa di avere la chance di vincere la medaglia d'oro a Parigi, pur avendo avversari di prim'ordine, a cominciare dai soliti noti e cioè Djokovic e Alcaraz. Sinner sarà la testa di serie numero 1, tra le teste di serie pure Lorenzo Musetti. L'avvicinamento alle Olimpiadi già non era stato semplice. A Wimbledon aveva accusato un capogiro nel match con Medvedev e dopo aver perduto dopo cinque combattutissimi set non era voluto entrare nei dettagli, ma aveva parlato di un malessere che lo aveva colpito già dalla notte precedente.