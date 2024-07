video suggerito

Sinner si ritira da Bastad: "Su consiglio dei medici". Come cambia il programma verso le Olimpiadi Jannik Sinner non sarà in campo nel torneo ATP 250 di Bastad. Il numero 1 ATP voleva preparare le Olimpiadi con il torneo svedese, che si disputa sulla terra rossa, ma gli è stato consigliato di riposarsi.

A cura di Alessio Morra

Dopo la sconfitta di Wimbledon con Daniil Medvedev, dovuta anche a un problema di salute, Jannik Sinner annuncia il forfait per il torneo ATP 250 di Bastad, che avrebbe dovuto giocare dal 15 al 21 luglio. Sinner aveva deciso di partecipare al torneo svedese su terra per preparare meglio le Olimpiadi di Parigi, ma i medici gli hanno consigliato di riposarsi.

Sinner annuncia il forfait al torneo ATP 250 di Bastad

L'annuncio della rinuncia a Bastad lo ha dato lui stesso con una stories su Instagram: "Mi dispiace dovermi ritirare dal torneo di Bastad in programma la prossima settimana a causa della stanchezza. Non è una decisione facile, io vorrei giocare, ma seguo i consigli dal mio team e dei medici che mi hanno consigliato di prendere un po' di tempo per riposarsi e riprendersi. Spero di giocare a Bastad in futuro, ho sentito che è un grande torneo".

Come sta Sinner dopo la sconfitta con Medvedev a Wimbledon

Sinner ha accusato un piccolo malore nel corso del match con Medvedev, un capogiro. Il fisioterapista e il medico lo hanno fatto uscire dal campo all'inizio del terzo set, poi si è ripreso e ha provato a vincere rendendo durissima la vita al russo che, però, dopo aver fiutato l'occasione giocando un tennis perfetto ha ottenuto il settimo successo contro Jannik, senz'altro quello meno aspettato. Ora Sinner non ha problemi reali, non ha un infortunio muscolare, ma ha bisogno di riposarsi e per questo non sarà di scena nel torneo in Svezia.

Sinner alle Olimpiadi, il programma prima di Parigi

Dopo la partita Jannik ha parlato in modo non troppo specifico delle sue condizioni dicendo di non essere stato bene, ma di aver accusato dei problemi già la notte precedente all'incontro e parlando, poi, con Sky aveva focalizzato la sua attenzione in particolare sui Giochi di Parigi e gli US Open.

Ora è arrivata la rinuncia a Bastad, tutto sommato prevedibile e non è una notizia che danneggia particolarmente la stagione di Sinner che ora preparerà i Giochi, dove sarà sempre la testa di serie numero 1, allenandosi sui campi in terra battuta del Country Club di Monte Carlo, dove risiede. Potrà vivere così con maggiore facilità l'avvicinamento alle Olimpiadi, di fatto vivendo a casa sua e allenandosi laddove lo fa durante tutta la stagione, in cui non disputa i tornei ATP o gli Slam in giro per il mondo.

Chi giocherà il torneo ATP di Bastad

Generalmente i tornei che si disputano dopo gli Slam non hanno un favoloso campo di partecipazione, ma in Svezia ci saranno due top ten (avrebbero dovuto essere tre). In tabellone infatti ci sono Andrey Rublev e Casper Ruud, che hanno già vinto il torneo. E con loro soprattutto Rafa Nadal, che le Olimpiadi le vuole disputare con più partite possibili sulle gambe.