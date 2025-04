Lewis Hamilton in crisi con la Ferrari, cambio di programma prima del GP Miami: “Annullo tutto”

video suggerito

La Sprint Race della Cina è stata l'unica perla di Lewis Hamilton con la Ferrari. L'inglese annaspa, è in difficoltà, lo ammette lui stesso. Per sua fortuna c'è una settimana senza gare, dopo la tripletta di aprile, che è stato un dramma sportivo per il sette volte campione del mondo, che per il GP Miami vuole dare una sterzata alla sua avventura con la Rossa e al suo Mondiale, che fin qui è stato ampiamente deludente.

Hamilton deludente anche in Arabia Saudita

In Arabia Saudita è stato settimo nelle Qualifiche, dietro pure a Sainz, e settimo in gara. Di punti ne ha 31 ed è settimo nel Mondiale Piloti. Cinque gare sono già abbastanza per dare un nome all'andamento dell'inglese, che è il primo, in realtà, a fare una severa autocritica. Hamilton ha 40 anni, per qualcuno si vedono e si sentono, è un campionissimo e non si nasconde dietro a un dito. Quasi sin troppo sincero. A Jeddah ha detto: "Non c'è niente di positivo, tranne il podio di Charles. È stato orribile. Scivolavo da tutte le parti. Credo che continuerò a faticare anche a Miami e non so quanto durerà. Ciò è molto doloroso".

Lewis sconsolato: "Non c'è una soluzione"

Bastavano queste parole per definire tutto. Ma Hamilton ha voluto essere ancora molto più chiaro: "Al momento non c'è una soluzione, forse sarà così per tutto il resto dell'anno. Non posso prendermela con la macchina che può arrivare terza". Vasseur ha ammesso i problemi dell'inglese, ma chiaramente lo ha difeso: "Sono con lui e non sono preoccupato, è un lottatore, un pilota vincente".

Ma corre ai ripari per Miami: "Non avrò una settimana libera"

La Ferrari si attende tanto da Lewis, lui lo sa bene e ha deciso di mettersi subito al lavoro per provare a dare una raddrizzata alla sua annata. La settimana libera è stata cancellata: "Non avrò una settimana libera. Dopo aver visto le mie performance. Dovrò annullare alcune cose". La voglia c'è ed è pure tanta. Vedremo se a Miami, in un weekend con la Sprint Race, qualcosa cambierà ed Hamilton tornerà a lottare per le prime posizioni.