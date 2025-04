Piastri vince anche a Jeddah, batte un super Verstappen: Leclerc magistrale, va a podio con la Ferrari

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La McLaren vince anche la gara del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2025, anche questa volta con un solidissimo Oscar Piastri capace di tenere a bada un super Max Verstappen che ha venduto cara la pelle (beccandosi anche una penalità di cinque secondi per aver tagliato curva 2 al via proprio per non farsi superare dall'australiano) salvo poi arrendersi solo nel finale allo strapotere della MCL39.

A Jeddah brilla la stella di Charles Leclerc che con la sua Ferrari ha messo su una prova magistrale che lo ha portato ad essere in testa alla gara per diversi giri dopo aver allungato lo stint con gomma media per poi volare anche con gli pneumatici hard, liberarsi di George Russell, e resistere alla rimonta rabbiosa di Lando Norris con l'altra McLaren per regalare il primo podio stagionale alla scuderia di Maranello.

Gara senza sussulti invece per l'altro alfiere del Cavallino Rampante Lewis Hamilton che ha chiuso la corsa saudita in settima posizione alle spalle anche di entrambe le Mercedes di Russell e del rookie italiano Andrea Kimi Antonelli. Protagonista della gara sul circuito di Jeddah anche la Williams che piazza entrambi i suoi piloti in zona punti con Carlos Sainz che alla bandiera a scacchi chiude in ottava posizione precedendo proprio il compagno di squadra Alexander Albon. A chiudere la top-10 invece Isack Hadjar che ha vinto il duello interno alla Racing Bulls con Liam Lawson.

La classifica del GP Arabia Saudita della Formula 1 2025

Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull Racing) +2.843 Charles Leclerc (Ferrari) +8.104 Lando Norris (McLaren) +9.196 George Russell (Mercedes) +27.236 Kimi Antonelli (Mercedes) +34.688 Lewis Hamilton (Ferrari) +39.073 Carlos Sainz (Williams) +64.630 Alexander Albon (Williams) +66.515 Isack Hadjar (Racing Bulls) +67.091 Fernando Alonso (Aston Martin) +75.917 Liam Lawson (Racing Bulls) +78.451 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +79.194 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +99.723 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 1L Lance Stroll (Aston Martin) 1L Jack Doohan (Alpine) 1L Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 1L Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) ritirato Pierre Gasly (Alpine) ritirato