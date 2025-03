video suggerito

Lewis Hamilton vince la Sprint Race del GP Cina, poi Piastri e Verstappen. Leclerc quinto Hamilton vince la Sprint Race della Cina. Primo successo in assoluto di Lewis in una gara Sprint, e pure per la Ferrari. Piastri davanti a Verstappen. Leclerc quinto, Antonelli settimo.

A cura di Alessio Morra

Una gara magnifica, perfetta quella di Lewis Hamilton che parte alla grande, tiene a bada Verstappen e Piastri, allunga, in modo esemplare gestisce e vince la prima Sprint Race della sua carriera. Alle spalle di Hamilton si sono piazzati Piastri e Verstappen. Leclerc quinto, Antonelli settimo.

Hamilton tiene dietro Max

Lewis Hamilton parte benissimo. Stacco frizione ideale, spunto da campione e soprattutto porta chiusa in faccia a Verstappen. Leclerc attacca Piastri, che si difende egregiamente. Dietro Norris viene insidiato da Stroll e nella contiazione sbaglia. Errore di Lando, grave, che scivola al nono posto! Leclerc invece si fa sorprendere da Russell ed è quinto.

Gestione perfetta di Hamilton, Norris nelle retrovie

Hamilton è davanti, Verstappen lo tallona. Duello old style. Con un secondo scarso che balla. Il classico effetto pendolo dà emozione e tensione alla gara, con Piastri che non riesce ad avvicinarsi. Il graining diventa un problema per la Ferrari numero 44. Quando inizia il 9° giro sia Max che Piastri sono vicinissimi a Hamilton, mentre dietro Norris arranca e non riesce ad avvicinarsi nemmeno a Stroll.

Piastri supera Verstappen

Il sette volte campione del mondo allunga, la gestione dell'inglese è perfetta, e il vantaggio aumenta quando Piastri mette nel mirino Verstappen, mentre Russell tiene a bada facilmente Leclerc. Le prime dieci posizioni sono sempre le stesse fino al 15° giro quando Piastri al termine del secondo lungo rettilineo passa Verstappen. In quel momento sembra poter iniziare un'altra gara.

Perché l'australiano va a caccia di Hamilton, che ha in quel momento un margine di due secondi e mezzo. E invece non è così. Il vantaggio di Lewis si raddoppia e passa da due a quattro secondi, e poi a sei. Mentre Norris dietro supera Stroll e va a prendersi un punto.

Lewis vince la Sprint, Leclerc quinto

Hamilton in carrozza e in modo autoritario vince la Sprint Race della Cina, prima Sprint vinta da Lewis in carriera e prima Sprint vinta dalla Ferrari. Secondo Piastri, terzo Verstappen. Leclerc è quinto, Antonelli settimo.

Norris prende un punto che gli serve per mantenere la testa della classifica piloti. In quella Costruttori la Ferrari inizia la risalita, ma le prime tre sono ancora lontane. Alle 8 tutti in pista di nuovo per le Qualifiche.