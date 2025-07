MotoGP GP Germania, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bagnaia sfida Marquez al Sachsenring

Le qualifiche (che scattano alle ore 10:50) e la gara sprint in programma oggi al GP della Germania di MotoGP saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull'app SkyGo con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini.

Le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato saranno inoltre visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Tutte le sessioni di oggi sulla pista del Sachsenring inoltre si possono vedere anche in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati alla pay-tv, su NOW per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport' mentre le qualifiche e la sprint race della MotoGP del GP della Germania inoltre si possono vedere in streaming gratis in chiaro su tv8.it.