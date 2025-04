video suggerito

Max Verstappen magistrale, pole a sorpresa in Arabia Saudita: Leclerc quarto, Hamilton solo settimo Max Verstappen scatterà dalla pole position nel giorno di Pasqua in Arabia Saudita. Oscar Piastri sarà in 1ª fila, poi Russell e Leclerc. Settimo Hamilton. Quinto Antonelli. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen non finisce di stupire e di realizzare perle e pole position. L'olandese per dieci millesimi ha scippato la pole a Piastri, che ha preceduto Russell e Leclerc, quarto. Hamilton solo settimo. Bene Antonelli e Sainz. Lando Norris a muro in Q3.

Q1: le McLaren sono sempre velocissime, ma dopo 18 minuti il più veloce è Max Verstappen, che si mette alle spalle Norris e Piastri. Bene Antonelli, Tsunoda e Albon. Hamilton ha bisogno di un secondo tentativo per issarsi al nono posto. Passa Leclerc, seppur con un tempo quasi al limite. Fuori Stroll, Doohan, Hulkenberg, Ocon e Bortoleto.

Q2: Norris ruba la scia a Piastri e si mette al comando. Verstappen è vicinissimo. Hamilton e Leclerc partono bene. Ma è il secondo tentativo che decide tutto. Hamilton si salva per soli sette millesimi, a danno di Albon. Le McLaren e le Mercedes in carrozza, così come Verstappen.

Q3: tutti in pista subito, Piastri passa il traguardo, è primo, e resta l'unico con un tempo, perché Lando Norris sbaglia, ancora, ma stavolta sbaglia malamente, va a muro e distrugge metà della sua McLaren. Dirà: ‘Sono un idiota'. Bandiera Rossa. Prove sospese. Si riparte e Verstappen si mette al comando per un millesimo. E dopo il secondo tentativo Max resta davanti a tutti, Piastri per dieci millesimi è secondo, poi Russell e Leclerc. Quinto Antonelli. Settimo Hamilton, molto lontano dal compagno di squadra.

Griglia di Partenza Gran Premio Arabia Saudita

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams)

4ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull)

5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Lando Norris (McLaren)

6ª fila: Alexander Albon (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls)

8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

9ª fila: Jack Doohan (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber)

10ª fila: Esteban Ocon (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber)