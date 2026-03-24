Salah lascia il Liverpool a fine stagione: “Questo club sarà sempre casa mia”. Sirene di mercato dall’Arabia

Mohamed Salah annuncia il suo addio al Liverpool a fine stagione: “Purtroppo è arrivato il giorno. Il Liverpool non è solo una squadra di calcio, è una passione, è una storia, è uno spirito che non riesco a spiegare a parole”.

Mohamed Salah dirà addio al Liverpool al termine della stagione, come annunciato dall’attaccante egiziano tramite un video sui propri canali social. Dopo nove anni ad Anfield Road, Salah chiuderà un capitolo straordinario della sua carriera e il prossimo anno non vestirà la maglia dei Reds.

"Ciao a tutti", ha detto in un video emozionante il calciatore. "Purtroppo è arrivato il giorno. Lascerò il Liverpool alla fine della stagione. Volevo iniziare dicendo che non avrei mai immaginato quanto profondamente questo club, questa città, queste persone sarebbero diventate parte della mia vita. Il Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione, è una storia, è uno spirito che non riesco a spiegare a parole".

Il messaggio dell'egiziano prosegue così: "Andarsene non è mai facile. Mi hai regalato il periodo più bello della mia vita. Sarò sempre uno di voi! Questo club sarà sempre casa mia, per me e per la mia famiglia. Grazie di tutto. Grazie a voi, I will never walk alone".

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Arrivato dalla Roma nell’estate del 2017, Salah si è affermato come uno dei protagonisti più iconici nella storia del club, contribuendo alla vittoria di due Premier League, una Champions League, una Coppa del Mondo per club FIFA, una Supercoppa UEFA, una FA Cup, due Coppe di Lega e un Community Shield.

Con 255 gol in 435 presenze, è il terzo miglior marcatore di sempre del Liverpool e ha conquistato quattro volte il titolo di capocannoniere della Premier League.

La notizia pone fine a mesi di speculazioni sul suo futuro. Sebbene la sua destinazione non sia ancora stata rivelata, Salah è nel mirino della Saudi Pro League da diversi mesi e il suo nome è stato accostato spesso all'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Diversi media internazionali avevano riportato le cifre del possibile contratto, quasi 80 milioni di euro per due stagioni pronto per l'egiziano, ma in questo momento non ci sono piste concrete sul futuro di Momò Salah.